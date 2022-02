Guarocuya Félix llama al PLD a pedir disculpas públicas por acciones inadecuadas cometidas por ex funcionarios.

Santo Domingo.-El secretario de asunto económico del Partido de la Liberación Dominicana PLD, y ex director general de DGII, Dr. Guaracuya Félix, expresó que calificar los niveles de crecimiento económico del año 2021 con el 2020, es una verdad a medias, puesto que en el 2020 cayó fruto de la pandemia del covid-19. Lo correcto es compararlo con el año 2019, donde se refleja un crecimiento de 3,5 y 3,7, respectivamente.

No obstante, precisó que el Partido de la Liberación Dominicana debe pedir disculpas a la sociedad, ya que nunca es tarde para enmendar los errores, no de la mayoría sino de una minoría que mostró un comportamiento no adecuado.

“Yo pido disculpas por los errores cometidos por algunos miembros del PLD durante sus funciones, los cuales tienen que pagar por sus hechos en caso de comprobarse el grado de responsabilidad en actos dolosos”, adujo el ex director de la DGII.

Félix habló en esos términos al responder preguntas de los comunicadores Bienvenido Durán y Ariel Gómez, en el programa “Al Filo RD” que se transmite los domingos por el canal 25 a nivel nacional.

En cuanto a su parecer sobre los logros del presente gobierno y como terminó 2021, el reconocido economista apuntó que fue un año de muchos retos para nuestro país y el mundo. El punto más negativo en la administración del PRM, fue la ejecución de la inversión pública, aduciendo que la proyección fue muy por debajo de la que originalmente se había estipulado en el propio presupuesto aprobado por el propio partido de gobierno.

“La velocidad de endeudamiento, entre otros temas que no fueron muy luminosos, pero cuando lo vemos en su conjunto también es de reconocer que a pesar de un entorno adverso con el incremento de los precios por la inflación, tuvo logros importantes con un nivel de equilibrio macroeconómico, es decir, no permitir que la economía se fuera por la borda”, siguió diciendo el Dr. Guaracuya Félix.

Dijo que una parte fundamental por los asuntos en la política monetaria que se debe reconocer, es que hay un equipo del Banco Central que acompañó al PLD durante 20 años y que hoy está en el gobierno del PRM, o sea, que tiene mucha experiencia, que ha logrado una estabilidad macroeconómica, siendo uno de los aportes que todavía hace el PLD al país.

Al responder preguntas de los acuciosos comunicadores Durán y Gutierrez , acerca del desmonte de los programas sociales, el alto dirigente peledeista, consideró que se debe tener mucho cuidado en ese sentido, puesto que está relacionado con la recuperación de empleos, incluso, el propio gobierno y el equipo económico del PLD de han dicho que es positivo la recuperación del empleo, lo único que son de menor calidad que los que teníamos antes de la pandemia.

“Es por ello, que se debe hacer una reforma muy profunda del mercado de trabajo en RD, entre los que señala: políticas activas de empleos; emplear los incentivos adecuados en ese mercado con instituciones diferentes a las que han funcionado en los últimos años en RD”, añadió Felix.

Asimismo, agregó que sobre la transparencia en la nómina pública en el gabinete social en el PLD, Las Naciones Unidas respondió esa inquietud aduciendo que no hubo una nómina paralela, sino una práctica de canalizar una parte de las contrataciones a través de un programa o contrato, por lo tanto cree que no merece más comentarios porque fue contestado.

Finalmente, acerca de los aprestos del gobierno de un fideicomiso en Punta Catalina, manifestó que un elemento importante es que el gobierno ha reconocido que los números que dio el PLD son correctos, y sería oportuno que también pidan disculpas por los errores y señalamientos.

Subrayó, a su vez, que no es la figura de un fideicomiso lo que se cuestiona sino el contrato. Son algunos elementos que tiene el contrato. “Creo que el fideicomiso es una opción, quiero dejar esto claro, se debe fortalecer el marco legal ya que hay una ley vigente que establece que solo el fideicomiso es de viviendas, no público”…no soy abogado pero aquí puede haber una discusión”