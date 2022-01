Gobierno asegura no habrá aumento del pasaje tras diálogo con transportistas



Santo Domingo.- El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, dijo este viernes que desde el Gobierno se inició un diálogo con los transportistas para mitigar los efectos de las constantes alzas en los precios de los combustibles.



Aseguró que por el momento no habrá aumento de transporte, por lo menos en las próximas semanas.



“Mediante un mecanismo el Estado dominicano busca que se subsidie el incremento del precio de los combustibles y los transportistas no tengan que aumentar el precio de los pasajes, ni ellos asumir el subsidio del transporte”, sostuvo el funcionario.



Aseguró que el dialogo que comenzó hace varias semanas ha sido muy maduro y con criterio en aras de los mejores intereses de toda la población, el Gobierno y los transportistas.



Indicó que uno de los problemas que habían tenido las autoridades con ese sector es que pretendían que los transportistas asumieran el subsidio social de ese servicio.



“Nosotros consciente de que cada chofer es un empresario no le podemos pedir que subsidien la política social del gobierno, y en ese sentido estamos buscando la mejor solución”, apuntó.





