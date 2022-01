Diputada Servia Iris Familia pide al Gabinete de Salud endurecer las medidas sanitarias con los viajeros que ingresen a RD

NUEVA YORK.- La diputada del exterior por la circunscripción No.1, Servia Iris Familia, pidió hoy al Gabinete de Salud que encabeza la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, endurecer las medidas sanitarias con los viajeros que ingresan al territorio dominicano.

La legisladora por el Partido Revolucionario Moderno denunció que no se están cumpliendo con la presentación de la prueba de No Covid 19, principalmente en el Aeropuerto Internacional de Las Américas “Dr. José francisco Peña Gómez” y que en ese sentido ha recibido cientos de denuncias del no requerimiento de dicha certificación y le piden abogar por el respeto a los protocolos sanitarios para combatir la propagación

La empresaria y política aduce que es evidente y necesario incentivar el turismo pero que esto no debe ser óbices para preservar la salud de todos, por lo que es de consideración que se convoque de manera urgente a los representantes de los principales aeropuertos del país con la finalidad de reforzar las medidas instauradas contra COVID-19, tal como dispuso el Gabinete de Turismo, en coordinación con el organismo rector de Salud en el país.

“Se habrá arado en el mar si las autoridades de puesto en los diferentes puntos de entradas al país no actúan con rigidez y se arrojaría por la borda la eficiente política preventiva y curativa que ha venido implementando el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader”, continuó diciendo la diputada Servia Iris Familia.

La dirigente política, empresaria y legisladora aprovechó para enviar un afectuoso saludo de fin de año e invitó a disfrutar la llegada del 2022 con prudencia y moderación como lo demanda la situación que vive el planeta tierra.