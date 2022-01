DGII advierte no otorgará prórroga para renovación del marbete

Este lunes 31 de enero vence el plazo otorgado por la Dirección General de Impuestos Internos para la renovación del marbete





SANTO DOMINGO, RD- Mediante un comunicado la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha advertido que no habrá prórroga en los plazos de renovación del pasado 16 de enero, para adquirirlo por internet, y del 31 de enero para el pago mediante las instituciones financieras autorizadas.





Para la temporada 2021-2022 están hábiles para renovar 1,550,776 vehículos.





El costo del marbete para vehículos fabricados hasta el 2016 es de RD$1,500 y RD$3,000 para unidades fabricadas de 2017, inclusive, en adelante.





Para la renovación están disponibles 30 entidades financieras con 720 en todo el país; así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi y de Sánchez, provincia Samaná.





La DGII recuerda que, para realizar el proceso en cualquiera de las entidades disponibles, así como para la recepción de las ordenes realizadas vía web, es indispensable poseer la fotocopia de la matrícula del vehículo a renovar legible y en buen estado.





Las sanciones por no renovación el marbete durante el plazo establecido es: RD$2,000.00 a vehículos que no renueven antes de este 31 de enero de 2022, RD$2,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2020-2021, y RD$ 3,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2019-2020 y años anteriores.









Hasta el momento el 75% de los ciudadanos ha renovado el marbete 2021-2022 a cinco días de vencer plazo.