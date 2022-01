Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte llama a postergar inicio de docencia

Santo Domingo-. La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte aseguró que ante la presencia masiva en la población dominicana del covid-19 y de la variante OMICRON el reinicio del año escolar sea postergado por lo menos dos semanas más.

Juan Núñez presidente de la Corriente Magisterial manifestó que se fundamenta, en que es pertinente esperar el descenso de la alta curva de contagio del virus, conocer la realidad de impacto que este ha tenido en el seno de los profesores/as, así como entre los/as estudiantes y sobre esa evaluación tomar las medidas de lugar por parte de las autoridades correspondiente.

La entidad magisterial expresó que las autoridades deben hacer un levantamiento y un monitoreo de la evolución del covid-19 y la influenza en la comunidad educativa que permita establecer la fecha de reinicio de las clases en las escuelas del país en condiciones seguras y productivas.

‘’A partir de esos estudios se decida la fecha del reinicio del año escolar en curso, no decidir si presencial o a distancia, sino que se aplace -si es necesario-, dos semanas más, pero que no se regrese al modo a distancia pues se ha comprobado que es excluyente y no es la mejor opción para alcanzar aprendizajes significativos’’, declaró Núñez

En tanto Miguel Ángel Fernández secretario de relaciones públicas de la entidad aseveró que la experiencia de los dos años escolares anteriores (2019-2020, 2020-2021), es la experiencia de dos años limitaciones en la calidad de los aprendizajes, según estudios internacionales al respecto. Aparte de que la teleclase, o clase a distancia perjudica severamente a los niños más pobres del país por la desigualdad social reflejada en la desigualdad de acceso a medios electrónicos o red de internet.

Fernández dijo que el regreso a clase, cuando sea pertinente, debe ser presencial o semi-presencial, pues la teleclase es excluyente de los más pobres, no garantiza aprendizaje significativo, es agotador y expone a docentes y estudiantes una diversidad de dolencias y cansancios mentales, así como de inversión extra de recursos económicos.

Los dirigentes magisteriales propusieron a las autoridades realizar los estudios de impactos sanitarios en los sujetos escolares, posponer el reinicio de las clases, al tiempo que se prepara la educación segura tomando todas las previsiones de gestión de espacios físicos, de matrícula, del tiempo, de los insumos sanitarios, recursos educativos, servicios de agua corriente, entre otros.