No hay Medicamentos en las Farmacias del pueblo PROMESE/CAL

En la botica del hospital Santo Socorro las estanterías están hoy vacías. A la derecha, Pablo Rondón dice lleva varios días buscando sin éxito antigripales en las farmacias del pueblo.









Una escasez de medicamentos era el panorama de hoy en las farmacias del pueblo del Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal) en el Gran Santo Domingo.





En el local del hospital Santo Socorro, Francisco Moscoso Puello, dispensario Médico Politécnico Santa Ana y de Los Mina, las góndolas lucían casi vacías.





Por la carencia de preparados, empleados reflejan una aparente frustración por el malestar que expresan consumidores que acudían en procura de medicinas para tratar alguna afección.





Para el señor Santiago Eusebio, la gerencia de Promse/Cal ha fracasado debido a que no ha sabido distribuir de manera adecuada los productos farmacéuticos.





“Los productos escasean. Cuando suelen traer, son pocos y al rato ya no hay. Yo uso nifedipina para tratar la presión arterial y no hay, y cuando llegan solo te venden la mitad de las que necesitas», afirmó.

Agregó que «antigripales y otras medicinas de niños en estos momentos no hay en las Farmacias del Pueblo “y lo digo porque he andado unas cuatro farmacias y no hay nada». Dijo que está tras los medicamentos desde el pasado domingo «y esta es la fecha que el pedido no ha llegado a los centros farmacéuticos del Promese/Cal».





Criticó la deficiencia para la distribución de los preparados de bajo costo que benefician mayormente a las personas de escasos de recursos.Sede del Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico.





Abogó, además, por un mayor control de supervisión para garantizar el abasto de manera eficiente de los medicamentos.





“La auditoría de entrada y salida es pésima y se refleja con el atraso que ustedes pueden ver en las conocidas boticas populares”. Señaló que las autoridades tienen que tener en cuenta que la población de extracto social humilde no sabe cuándo se va a enfermar.





“Deben saber que los que venimos acá es porque no tenemos para comprar un medicamento en una farmacia privada por lo caros que son los productos, contrario aquí que son muy baratos y de calidad y lo digo porque para mí es difícil comprar mi pastilla para la presión en otro lado”, subrayó.





También el señor Pablo Rondón manifestó que producto de la escasez de los preparados, en las Farmacia del Pueblo del Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal) se agotaron el Ibuprofeno, acetaminofén, desparasitantes y otros medicamentos para tratar niños. Dijo que esta situación está se está produciendo desde alrededor de una semana.En la Farmacia del Pueblo, del dispensario médico de Los Mina esperaban hoy la llegada de los medicamentos. Jorge González





Otros ciudadanos sugirieron que de los productos de mayor demanda, los gerentes de las Farmacias del Pueblo pidan el doble o el triple para garantizar las medicinas a las personas más de bajos recursos económicos.





“Las autoridades deben identificar inclusive donde se acaban primero esas medicinas para evitar escasez como la que está ocurriendo en estos momentos”, precisaron.





“Es que no hay gerencia, no tienen control de lo que están haciendo lo que refleja que están improvisando a costa de la salud del pueblo de a pie, pobre, sin recursos para acudir a las farmacias privadas”, condenaron.





Expresaron que atraviesan, además, dificultades como la impuntualidad de empleados que deben abrir los locales pautados a las 8:00 de la mañana, cosa que difícilmente pasa. “Los domingos y los sábados es un lío porque la apertura la hacen muy tarde y a veces ni abren y eso va en perjuicio de los que necesitamos cualquier producto de la Farmacia del Pueblo, deben entender que uno se enferma de repente y que uno va al médico cuando surgen emergencia por lo son esos momentos los que uno necesita que las boticas estén abiertas, con suficientes medicinas para atender la demanda”, subrayaron.





Promesa

El director del Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), Adolfo Pérez, al ser consultado declaró que la situación se normalizará debido a que comenzaron a despachar los camiones para abastecer los centros farmacéuticos.