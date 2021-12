Confederaciones de comerciantes de provisiones y Pymes de la República Dominicana celebrada el día del detallista

La Confederación del Comercio de Provisiones y Pymes de la República Dominicana (Confecomercio) dijo que la inflación se ha tragado el poder adquisitivo de la gente, debido a que la mayoría de los productos en la canasta básica han incrementado sus precios en más de un 50%. Las ventas en el comercio detallista se han reducido muy considerablemente y los costos operacionales se han incrementado sustancialmente en los últimos

años.





También ha habido desabastecimiento de productos importados debido a la baja

producción mundial y los incrementos en los fletes. Además de que se está viviendo en una sociedad convulsa y los negocios están en lugares vulnerables, expuestos a la delincuencia. Durante un acto con motivo a la celebración del Día de Detallista, el presidente de Confecomercio, Gilberto Luna, expresó que además tenemos que convivir con los efectos de la Covid-19, el comercio de detalle tiene grandes retos que enfrentar.

"Nosotros sabemos que existen muchos retos que tenemos que superar porque vivimos en una sociedad convulsa, y nuestros negocios están en lugares vulnerables, expuestos a la delincuencia", sostuvo el dirigente comercial.

Luna resaltó que los comerciantes detallistas han visto los cambios que se han producido en el sistema de comercialización al detalle, donde cada día crecen las instalaciones de grandes cadenas de supermercados, que para los fines también son minoristas, y que realizan grandes compras, mientras que los clásicos colmaderos se disminuyen cada día más con pequeñas compras individuales.





Planteó que para enfrentar con éxito los retos de los pequeños comercios de debe trabajar junto a las autoridades y buscar solución para un mejor esquema de abastecimiento, seguridad social, financiamiento, capacitación, situación fiscal y laboral.





Retos que se han incrementado por la pandemia del Covid-19, enfatizó.





Indicó que los colmados en el país representan una movilidad de personal, entre propietarios, esposa, hijos y empleados de alrededor de más de 600 mil personas, que no tienen que depender del gobierno para un empleo o para resolver problemas básicos; y día a día contactan a miles de dominicanos y

dominicanas en sus puntos de venta.

Agregó que el detallista no tiene una jornada de ocho horas, ni día, ni noche, no tiene el descanso dominical, no tiene seguridad social, no tiene pensión, sin embargo representa más del 70% de la distribución de la industria y la

producción agropecuaria del país.

Reiteró el llamado de unidad y consolidación del comercio detallista y provisiones de la República Dominicana.

«Confecomercio apuesta al éxito y la unidad del comercio para el año 2022, consideramos que el mismo será bueno para las inversiones comerciales, el emprendimiento y el crecimiento de los Detallistas", concluyó.