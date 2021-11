S.C.J. SUSPENDE SENTENCIA CONTRA ABOGADO AL PERCATARSE QUE LA MISMA HABÍA SIDO OBTENIDA EN BASE A HECHOS Y DOCUMENTOS FALSOS Y ORDENA REVISAR CASO.

La Suprema Corte de Justicia, suspendió de manera inmediata una decisión dada contra el abogado Amadeo Peralta, en la cual le ratificaba una condena por supuesta violación de propiedad, de su propia casa, que habia construido hace 20 años y que se encontraba prescrita y donde el abogado posee sus títulos de propiedad deslindados desde que se inició el caso.





El abogado Amadeo Peralta, había advertido hacía un mes atrás que por negarse a callar lo que una mafia está haciendo en Punta Rucia y no ser parte de esa mafia, sería víctima de una campaña sucia por parte de miembros de ese entramado delictivo, y aclaró que él nunca ha estado detenido ni por 30 segundos, y que tampoco se había ordenado la demolición de su casa, entre un sinnúmero de mentiras que miembros de esas bandas que él está denunciando se inventaron y pusieron a circular a través de los medios para perjudicarlo y explicó que el plan consistía en desacreditarlo por las redes sociales, para intentar restarle credibilidad a sus denuncias, asistidos por cuentas falsas de todas las redes sociales, mientras que él se preguntaba qué de qué manera lo iban a desalojar de su casa teniendo su título debidamente deslindado de años, ya que todo se trata de un montaje falso en su contra.





Dijo que en Punta Rucia o te unes a la banda, o te compran o te amenazan o te inventan dos querellas o te desacreditan para que no puedas ni moverte y eso allá lo sabe todo el mundo del terror de delincuentes armados amenazando a sus víctimas, lo que provoca es que el turismo en puerto plata y en esa no zona no arranque porque el estado aún no enfrenta esos grupos mafiosos, que no solo se están robando el patrimonio del estado, si no también que hasta le exigen garantías por los títulos y los deslindes fraudulentos.





Sostuvo que a enfrentado con gallardia a varios grupos criminales y que a Punta Rucia, llego una banda peor que mafia la de Bahía de las Águilas y de la cual varias víctimas habían señalado que el Cuerpo Especializado de la Policía Turística (Cestur), había sido puesto al servicio de esos grupos criminales que despojan de sus casas a sus dueños, poniéndole a sus servicios los vehículos, las armas, los uniformes, el personal, el combustible, los teléfonos y los rangos de varios subalternos para facilitar las operaciones de la banda, que también la encabeza y está dirigida por un diputado y una sociedad solo de carpeta, que en contubernio con un agrimensor, con la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, Zona Norte y con el Registro de Títulos de Puerto Plata, te sacan un deslinde de cualquier casa de manera exprés y sin pasar por ningún tribunal, se están deslindando las casas de las personas sin que nadie lo supiera y luego otro grupo autoriza y ejecuta desalojos de sus dueños de las casas y hasta que no se denunciaron estos hechos, las víctimas no podían hacer nada porque hasta presos los hacían caer, por lo que la única garantía que el estado debe dar es de proteger sus propios intereses y los de la colectividad y nunca unirse a esos grupos mafiosos.





El abogado Amadeo Peralta dijo que muchas de las denuncias que viene realizando de este caso parecen increíbles de asimilar que en realidad están ocurriendo, pero que esta mafia está utilizando el nombre y los datos personales de 11 personas fallecidas, para realizarles querellas y demandas a sus víctimas y despojarlos de sus viviendas, dijo que ha sido víctima de notificaciones al aire y que se ha enterado de los procesos cuando varios jueces han rechazado los procesos sin el haberse enterado y por suerte y ante las dudas comisionan a los alguaciles del tribunal para que hagan la notificación del rechazo y ahí es cuando se entera de las vagamunderías de estos grupos y que los abogados que actúan en este entramado lo hacen poniendo al servicio del mal sus conocimientos jurídicos y actúan de manera perversa para despojar de sus casas a personas que no saben ni cómo defenderse y que este caso fue el mismo que le paso a él donde los abogados de la mafia, utilizaron el nombre de una señora fallecida para querellarse contra el con la intención de despojarlo de su vivienda en el año 2006 y que en este año 2021, seis muertos se levantaron de sus tumbas y estuvieron presentes y representados en varias cámaras en la Suprema Corte de Justicia y en otros tribunales, por lo que exhorta al sistema judicial por 12 ojos cuando les hablen o les presenten un caso de Punta Rucia y sostuvo que todos los abogados que pertenecen a ese entramado serán descubiertos.





También en la jurisdicción penal de Puerto Plata, estas bandas les depositan a quienes despojan de sus casas y terrenos querellas por falsas violaciones de propiedad, re-victimizando aún más a quienes ante la impotencia de que no saben cómo se hizo el fraude han perdido sus viviendas y también están a punto de caer presos, siendo todo mentiras, siempre en contubernio con otros miembros de la banda, lo que está condenando esa zona a la miseria y al abandono, porque en de Punta Rucia y la Ensenada, no existe seguridad jurídica, por lo que ninguna empresa hotelera va llevar sus capitales a la zona hasta que el gobierno no haga lo que hizo en Bahía de las Águilas y recupere los terrenos.





Explicó que los miembros de esas bandas, lo que en realidad están haciendo es despojando al estado dominicano de más de mil tareas de tierras que le pertenecen, y hasta te muestran un título deslindado, pero si concluye ya la investigación de este fraude va a surgir que esas tierras en su origen estaban registradas a nombre de un mercader alemán que trabajó al servicio de la corona española y que falleció sin dejar ningún descendiente llamado Carlos López Westen y los falsificadores les han hecho creer la falsa idea de que ellos son descendientes de la corona española y estan siñando con una falsa herencia y 50 años después varios abogados falsearon una determinación de herederos a sus nombres para simular que descendían de ese alemán sin poder nunca demostrarlo y la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Puerto Plata tienen todas la pruebas y los mismos que cometieron el fraude hoy le piden al estado “garantías” por sus títulos y de ser falsos inversionistas, porque conocen de raíz el tumbe que le están dando al patrimonio público, por eso agrega que en todas las mafias siempre existen “empresarios” que no están siendo sometidos junto con los culpables de los actos de corrupción contra los bienes del estado