Ministro de Salud reitera que no se contempla establecer restricciones en las fiestas navideñas

Daniel Rivera explica las razones por las que el Gobierno no las está evaluandoEl ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo este martes que las autoridades no planean establecer restricciones a la población en las venideras fiestas navideñas debido a que el número de vacunados avanzan a buen ritmo hacia un 70% con las dos dosis.Además de las inoculaciones, el Gobierno ha tomado en cuenta para no restablecer un toque de queda la disminución experimentada en los últimos días en la tasa de contagios y de letalidad.En cuanto a la propagación del virus de la influenza, el ministro asegura que en los estudios que realizan no se registran casos fuertes en la República Dominicana. "Más bien, hay una gripe estacional, pero no hemos tenido esos casos fuertes de influenza", precisó.Rivera explica que la situación no es para alarmarse y el sistema de salud está enfocado en vacunar contra esa enfermedad a la población más vulnerable, como son mujeres embarazadas, mayores de 65 y niños.Salud Pública tiene más de 700 centros de vacunación contra la influenza en todo el territorio nacional.Rivera ofreció los datos cuando asiste esta mañana a la inauguración de una planta de producción de medicamentos de Laboratorios LAM en el Parque Cibernético de Santo Domingo.