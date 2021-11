Jeffrey Infante califica de Politiqueras las declaraciones del Diputado Leonardo Aguilera sobre las obras construidas del PLD en Santiago

El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana Ing. Jeffrey Infante calificó de politiqueras las declaraciones emitidas por el diputado por la provincia de Santiago, Leonardo Aguilera sobre los gobiernos del PLD en la provincia de Santiago como inconclusas las obras durante 16 años que estuvo en el Poder.



El ingeniero Jeffrey Infante manifestó que a Leonardo Aguilera lo que le tiene que preocupar es que termine o inicie las obras prometidas de su gobierno y no criticar lo que es tangible y se puede medir.



“A mi querido amigo Diputado Leonardo Aguilera creo le tuvieran que preocupar otras cosas de su gobierno y no criticar lo que es tangible y se puede medir. Obras que

PLD” escribió Infante en su cuenta de Twitter



El joven dirigente de Santiago enumero las siguientes obras realizadas solo en su periodo como director de Obras Públicas en Santiago como son: Obras de pavimentación en la Provincia de Santiago, detalladas por municipios y distritos, - Villa González 32.68 kms- El limón 15 kms- Palmar Arriba 16.77 kms- Villa Bisonó Navarrete 26.87 kms - Santiago 317.6 kms - Baitoa 55.76 kms - Jacagua 37.84 kms y Pedro García 6.27 kms



Además de San José de Las Matas 33.02 kms- Puñal 42.2 kms- Licey 21.32 kms- Las Palomas 15.67 kms- Sabana Iglesias 36.48 kms- Tamboril 25.04 kms- Canca La Piedra 7.15 kms- La Canela 25.2 kms para un total: 714.87 kms de calles pavimentadas en la provincia de Santiago.



Y eso es sólo pavimentación, porque si nos vamos a obras mayores, aquí algunas:-Circunvalación Norte - Carretera Navarrete / Puerto Plata- Carretera turística en un 85% y este gobierno la pudo terminar gracias al contrato que dejamos. También Parque Central y Jardín Botánico.



Seguimos enumerando: Elevado de Cienfuegos- Instalaciones del 911 - Escuelas entregadas 85 - Implementación de Asistencia Vial en las principales vías de la provincia. - Ampliación de AU Duarte, la cual este gobierno ha podido continuar los trabajos gracias al contrato que dejamos.



Hizo un llamado al Diputado Leonardo Aguilera es que “quisiera escuchar de parte del

Presidente Luis Abinader que ha pasado con lo prometido para Santiago:- Autopista del Ámbar, picazo y nada.- Teleférico, picazo y nada.- Monorriel, picazo y nada.- Ampliación carretera Licey, picazo y nada.



Además de Saneamiento Río Gurabo, picazo y nada- Remozamiento Centro Histórico, picazo y nada, No sé si el plan es llenar a Santiago de Picazos y hacer una obra maestra de ellos. Pero lo que sí sé es que las obras del PLD en especial la de Danilo Medina están ahí y no se pueden borrar.



Por último Infante manifestó que Lamenta que este Gobierno no puede exhibir una sola obra que hayan iniciado. Que quede claro que apoyaré todo lo que beneficie, pero de PICAZOS ya estamos cansados, necesitamos acciones. Un abrazo a mi querido amigo Aguilera, sabes que cuentas conmigo para lo que necesites.