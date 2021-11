INTEC gradúa primeros diez ingenieros en Ciberseguridad

La universidad realizó su sexagésimo tercera ceremonia de graduación entregando un total de 1012 nuevos profesionales, con la celebración de dos actos de graduación, a las 10:00 de la mañana y a las 4:00 de la tarde.

SANTO DOMINGO. – El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) entregó al país a los primeros diez egresados de Ingeniería en Ciberseguridad formados en el país, un programa pionero cuyos profesionales aplican conocimientos de las ciencias, matemáticas e ingeniería a la resolución de problemas complejos de la seguridad informática.





El grupo de egresados está integrado por Franklin Antonio Arias Castillo, Manuel Alfau Martínez, Luis Cepeda Andújar, Robert Comas Candelario, Aileen De León Beltré, César Díaz Pérez, Rocío Domínguez Pimentel, Winston Florentino Tejada, Claudia Moya De los Santos y Ariel Nin Montero, quienes obtuvieron empleo en empresas locales y extranjeras varios trimestres antes de culminar sus estudios. Los egresados recibieron sus títulos durante la sexagésima tercera graduación del INTEC, celebrada este sábado 20 de noviembre en el Centro de Convenciones de Sansoucí.





La carrera, que inició en el INTEC en 2016, capacita a los egresados para prevenir riesgos e incidentes en infraestructuras tecnológicas críticas que afecten la privacidad e integridad de los datos, el acceso no autorizado, o vulnerabilidades que pongan en riesgo la continuidad de los servicios y sistemas informáticos de las organizaciones.





Se trata de la primera ceremonia de graduación presencial que realiza el INTEC, después de la pandemia del COVID-19, en la que fueron investidos 1012 nuevos profesionales de grado y postgrado. Para cumplir con el protocolo de distanciamiento y evitar la propagación del virus COVID-19, la universidad realizó dos ceremonias de graduación, la primera a las 10:00 de la mañana y una segunda a las 4:00 de la tarde.





Durante el acto, que se transmitió a través del canal de YouTube del INTEC, fueron investidos 605 mujeres y 407 hombres, de los cuales 589 graduandos (58.20%) pertenecen al nivel de grado y 423 (41.80%) al nivel de postgrado.

Durante la ceremonia





El rector del INTEC, Julio Sánchez Maríñez invitó a los graduandos a mirar el futuro que se les abre ya como profesionales. “Confío en que lo hagan con el sello de intecianos y, así, comprometidos a la transformación social del país, a la promoción continua de la calidad de la vida de sus habitantes y a la preservación y desarrollo de su patrimonio moral y material, para disfrute de ustedes mismos y para legarlo mejorado a las siguientes generaciones por venir”.





El orador invitado a la graduación fue el ingeniero Cristian Reyna Tejada, presidente del Banco de Ahorro y Crédito (FONDESA), quien exhortó a los nuevos profesionales a establecer metas tan altas como puedan tenerlas, y luchar por alcanzarlas siempre de una manera legítima, honesta y transparente.





Orquidea La Beet, egresada de Negocios Internacionales, al pronunciar el discurso de orden en representación de toda la promoción expreso que “hoy empezamos un nuevo camino hacia la libertad del conocimiento, que debemos asumir como profesionales éticos y responsables. En esta etapa he aprendido que no sirve de nada ser un erudito en la materia, si no lo usamos para servir a los demás y lo aplicamos dentro de lo ético”.





La toma de juramento a los graduandos la realizó Laura Eliza Aristy Camejo, egresada de la carrera de Cine y Comunicación Audiovisual, quien se invistió con honores Suma Cum Laude.

Estadísticas





El 29.01% se graduó con honores Suma Cum Laude; 46.30% Magna Cum Laude y 24.69 Cum Laude. Del total de graduandos del nivel de grado 30.56% pertenecen al Área de Ciencias de la Salud; 30.05 al Área de Ingenierías; 21.22% al Área de Economía y Negocios, 10.53% a Ciencias Básicas y Ambientales y 7.64% al Área de Ciencias Sociales y Humanidades.





En tanto que del nivel de postgrado 42.08 % pertenecen al Ciencias Sociales y Humanidades; 27.42 al Área de Ciencias de la Salud; 17.73% a Economía y Negocios; 12.06% al Área de Ingenierías; y 0.71% a Ciencias Básicas y Ambientales.