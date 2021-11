Afirma RD es el único país de América Latina que no sufre escasez alimentos

Eddy Alcántara dijo que tampoco hay carencia de los medicamentos de mayor utilidad y de productos ferreterosLa República Dominicana es el único país de América Latina y el Caribe que en medio de la situación económica mundial, no sufre escasez de productos básicos de la canasta familiar ni tampoco de los medicamentos fundamentales de mayor utilidad en el país.La afirmación la hizo el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), doctor Eddy Alcántara, quien resaltó que ello se debe a la correcta política económica y preventiva implementada por el gobierno del presidente Luis Abinader.Dijo en ese sentido, que a pesar de la crisis global, afectada por la escasez de productos, el aumento de la materia prima y el elevado costo del transporte de mercancías, “en nuestro país no hemos sufrido esa situación que han vivido otras naciones”.Alcántara explicó que en los levantamientos de comparación de precios y productos que viene haciendo semanalmente Pro Consumidor se ha podido comprobar que el país “tiene en abundancia los 110 productos de la canasta básica, así como los 227 medicamentos fundamentales de mayor utilidad, los 95 productos ferreteros y los 85 de mercado.“Somos la única nación donde hay una escasez cero de todos los productos ya mencionados, a diferencia de otros países de América Latina y el Caribe que sí registran escasez de esos productos”, agregó.Sostuvo que independientemente de que las grandes potencias han concentrado su riqueza en tratar de captar la mayor cantidad de materia prima del mercado universal afectando a los países más vulnerables, “los países de la región han recibido los efectos de ese comportamiento de esas grandes naciones y les han generado escasez de los productos básicos, excepto la República Dominicana”.“Que nuestra nación no haya sufrido esa situación en medio de esta crisis global, tiene que ver con la adecuada política económica y preventiva implementada por el Jefe Estado”, dijo.El funcionario manifestó en ese orden, que República Dominicana es el único país “donde está garantizado durante los próximos 12 meses, sin escasez, todos los productos de consumo y de mayor comercialización”.El director ejecutivo de Pro Consumidor indicó que la inflación, según los estudios y comparación de mercado que viene realizando la institución que dirige con otras naciones de la región de América Latina y el Caribe.“la República Dominicana es el segundo país con menor tasa inflacionaria por los efectos de la crisis generada por la pandemia del Covid-19, en comparación con aquellos con economías similares y con comportamiento económico igual que el nuestro”.Lo que significa –siguió diciendo- que los dominicanos debemos todos reconocer que la intervención oportuna del gobierno del presidente Abinader y el monitoreo constante de los precios de la canasta básica y los productos de mayor comercialización, garantizada que a la República no le faltará un solo producto de consumo para los próximos 12 meses.“Creo que es un éxito para el presidente Abinader y su gobierno, y todos los dominicanos debemos respaldar los planteamientos y medidas que vienen tomando las autoridades para que el pueblo dominicano viva sin mayores sobresaltos”, manifestó finalmente.