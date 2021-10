Siuben, la Liga Municipal Dominicana y el MAP firman acuerdo para mejorar información sobre los municipios y promover el bienestar social de los munícipes

Santo Domingo.-

El Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y la Liga Municipal Dominicana (LMD), firmaron un acuerdo en el que se comprometen a

aunar esfuerzos para mejorar, actualizar e intercambiar la información disponible de la población de los municipios, distritos municipales y el Distrito Nacional, que servirán de base para el diseño e implementación de intervenciones efectivas que garanticen y promuevan el bienestar social, económico y la prestación de los servicios municipales básicos.

Con este convenio suscrito entre el director general del Siuben, Jefrey Lizardo, y el secretario general de la Liga, Víctor D´Aza, ambas entidades se comprometen con en el fortalecimiento y la interoperabilidad del sistema de información del Registro Social Universal y el Registro Único de Beneficiarios del Siuben; con el objetivo de apoyar la toma de decisiones que fomenten el desarrollo de la sociedad dominicana y el uso eficiente de los recursos, así como a colaborar mutuamente para elaborar la realización de las encuestas de satisfacción de los usuarios de los servicios públicos municipales correspondiente al año 2021.

El director general de Siuben, Jefrey Lizardo, manifestó que convertir al organismo en el Registro Social Universal de Hogares significa que esta información debería ser compartida con todas las entidades del Estado, incluyendo los gobiernos locales.

Sostuvo que cuentan con una data muy valiosa, pero era muy poco compartida anteriormente, siendo utilizada solamente para los programas de transferencia monetaria, por lo que en lo adelante estos datos son de uso interinstitucional para la toma de decisiones y monitorear políticas públicas.

Víctor D’ Aza, secretario general de la Liga Municipal, afirmó que su gestión está enfocada en el fomento y acompañamiento a los gobiernos locales para la formulación y ejecución de políticas públicas acorde con el criterio y el mandato presidencial para que la gente viva mejor. Valoró este convenio por el intercambio de información de utilidad para la toma de decisiones que surgirá entre ambas instituciones.

Mientras, la viceministra de Administración Pública, Hadeline Matos, en representación del ministro, Darío Castillo Lugo, precisó que lo que no se mide no se puede mejorar, “los servicios de calidad para el ciudadano es un derecho constitucional por tanto, si no se miden no se sabe si se está brindando un servicio de calidad”.

Consideró como un hito para la mejora continua para la excelencia, la firma de este convenio, donde se conjugan la capacidad técnica que tiene el Siuben y la voluntad política de la Liga Municipal Dominicana para fomentar la calidad en los servicios municipales.

Asimismo, con la firma de este convenio, el Siuben facilitará a la Liga Municipal la data socioeconómica disponible de la población de los municipios, los distritos municipales y el Distrito Nacional, según el nivel de desagregación requerido.

Además, asistirá técnicamente a la Liga, en lo relativo a modalidades de uso y aplicación de la cartografía a nivel municipal, asesoría informática y de calidad de la información.

El Siuben es una entidad pública, adscrita al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, cuya función es identificar, caracterizar, registrar y priorizar las familias en condición de pobreza, que habitan en zonas geográficas identificadas en el Mapa de la Pobreza y en zonas fuera del mismo, que resulten de interés para los fines de las políticas públicas.

Esta iniciativa contribuye a la necesidad de que las instituciones del Estado dominicano coordinen acciones para dar cumplimiento a la interoperabilidad, de manera que cualquier información o documento que se produzca en una entidad pública pueda ser utilizado o reutilizado por otras que lo requieran para completar sus procesos, prerrequisitos y poder dar un servicio más eficiente, ágil y transparente al ciudadano, evitándoles trámites burocráticos en la gestión de gestiones públicas.