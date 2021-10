Senadores proponen eliminar todas las exenciones y que ningún funcionario gane más que el presidente de la República

En una rueda de prensa la mayoría de los legisladores de la Cámara Alta presentaron la iniciativa para evitar la introducción de una reforma fiscal por parte del GobiernoSenadores de distintos bloques partidarios depositarán una propuesta de ley que busca reducir el gasto tributario "a su mínima expresión", para evitar la introducción de una reforma fiscal por parte del Gobierno.En una rueda de prensa la mayoría de los legisladores de la Cámara Alta presentaron una iniciativa donde buscal eliminar exoneraciones de vehículos, reducir sueldos, disminuir el gasto en publicidad estatal y derogar leyes que no permiten la recaudación de ciertos impuestos.El proyecto de ley fue firmado por 24 senadores, pero al menos 17 se presentaron en la rueda de prensa y leyeron una comunicación donde mostraron algunos detalles del proyecto de ley que pretenden introducir mañana, en la sesion de trabajo del hemiciclo, para recaudar más impuestos."Proponemos reducir el gasto tributario a su minima expresión, que no es más que el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar tratamiento preferencial a distintos sectores, eliminando todas exenciones, deducciones, créditos o pagos diferidos que contienen 39 leyes, cuyos montos ascienden a 217 mil 487 millones de pesos anuales" explicaron.En un primer punto, el proyecto busca suprimir todas las exoneraciones de vehículos, y de cualquier naturaleza, que reciben los integrantes del Congreso Nacional.Pero también las eliminación de esas exoneraciones se ampliarían a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, Ministerio Público y representantes del Servicio Exterior.Asimismo, deroga cualquier ley que "disponga exoneraciones de impuestos de importación para vehículos en beneficio de funcionarios públicos"En ese mismo punto, también platea que "ninguna institución de Estado puede adquirir vehículos por un monto superior a 30 mil dólares" para ser asignados a funcionarios públicos, con excepción del presidente y vicepresidente de la República.Ya en otro punto propone hacer cumplir la Ley 105-13 sobre regulación salarial del Estado Dominicano "a fin de que ningún funcionario público pueda tener un salario mayor al del presidente de la República".Por otro lado, establece también la reducción del gasto en publicidad de Estado de 4 mil 800 millones a 2 mil millones de pesos para el año 2022 consignado en el presupuesto general del Estado.El senador Alexis Victoria Yeb aseguró que los fondos sociales provinciales, conocido popularmente como el "barrilito" podría también ser removido, sólo si se aprueba este proyecto de ley."De igual forma a través de una resolución con los fondos sociales también serán derogados siempre y cuando esta ley sea aprobada" expresó.Los senadores presente y que firmaron la propuesta fueron Héctor Acosta, Lenin Valdez, Edilberto Nolasco, Yvan Lorenzo, Alexis Victoria Yeb, Bautista Rojas Gómez, Dionis Sánchez, Genao, Franklin Romero, Franklin Rodríguez, Ivan Silva, José Antonio Casado, Felix Bautista, Melania Salvador, Venerado Castillo, Milciadez Franjul, Moreno Arias, Santiago Zorrilla.No obstante aseguraron que otros senadores no presentes firmaron el proyecto.