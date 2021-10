Omar Chaín: "Advertencia de Abinader podría provocar una reducción considerable en la salida de pasajeros hacia Haití"

El presidente de Air Century, Omar Chaín, manifestó que la recomendación del presidente Luis Abinader de que los dominicanos se abstengan de viajar a Haití, ante la crisis política y social que afecta al vecino país, podría provocar una reducción considerable en la salida de pasajeros hacia ese destino.

“La situación de Haití, es cada día más explosiva y si pasa algo en ese país, a nosotros no perjudica muchísimo porque la ruta y las operaciones aérea se detienen”, expresó Chaín, presidente de una aerolínea que está realizando nueve vuelos semanales hacia Haití, saliendo desde el aeropuerto del Higüero.Añadió que en cuanto al movimiento de pasajeros en esos 9 vuelos la línea aérea nacional está movilizando un promedio de 400 a 450 pasajeros a la semana dominicanos y haitianos.Regularmente, los usuarios de Air Century que viajan Haití no lo hacen en condiciones de vacaciones, según el empresario, sino que lo hacen por motivos de trabajo y muchos otros son estudiantes haitianos residentes en el país.“Ese es un pasajero que mientras la situación esté normal en Haití, se ve obligado a viajar porque tiene que estudiar o tiene que ir a visitar a sus familiares a allá”, sostuvo Chaín.En cambio, si se deteriora la situación como sucedió en meses pasados cuando se produjo el asesinato del presidente, Chaín explica que entonces sí se detienen totalmente las operaciones de vuelos porque se cierran los aeropuertos y puntos fronterizos.Sostuvo además que si las personas no tienen necesidad de viajar Haití, como la tienen aquellos pasajeros que comúnmente van y regresan por motivos imperantes, que no vayan.Estas declaraciones fueron ofrecidas luego de que el presidente de la República, Luis Abinader, hiciera un llamado a los dominicanos el pasado domingo para que eviten visitar Haití por los índices de criminalidad que les azotan.