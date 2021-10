Muere el comunicador Joseph Tavárez

Se destacó por décadas en emisoras de Santiago y en programas televisivos como "Pégate y gana con El Pachá"Joseph Tavárez, uno de los más veteranos comunicadores de la región cibaeña, murió este martes de un infarto, informó su familia y colegas. Tenía 55 años."Lamentamos el fallecimiento del locuetor y cronista de rte Joseph Tavárez, quien en los 80´s formó parte de nuestro programa Arete Nacional en Radio desde Radio Azul en Santiago. Falleció de un infarto", publicó el periodista Joseph Cáceres.Tavárez fue locutor desde mediados del siglo XX y su área laboral se concentró en la región Norte, sobre todo en Santiago de los Caballeros, donde murió este martes.Según audios de colegas suyos, el comunicador había dicho en estos días que necesitaba que se le practicara un cateterismo y que iba a tener que solicitarlo en la clínica Cruz Jiminián porque no tenía seguro.José Agustín Tavárez Gil, su nombre real, se conoció en Santiago como locutor o comentarista en las emisoras Radio Azul, KV 94, Comando 88 y Monumental FM.Entre los programas radiales y televisivos en los que participó figuran “Los Dueños del Mediodía”, “Pa´lante con el pueblo”, "Tv Can", "Musi Can", "Sabadazo con el Pachá" y "Pégate y gana con el Pachá".Además era director de los portales “Larevistadigital.net” y “Controldiamante.com”.Joseph Tavárez en los últimos tiempos se dedicó a la numerología y un motivador para otras personas alcanzar la prosperidad, ofreciendo como ejemplo sus experiencias de vida.En un evento público pasado en el Gran Teatro del Cibao, él ofreció un testimonio sobre una situación de crisis económica y emocional que él estaba atravesando producto de una vida desorganizada que llevaba, y que su hijo, Joseph Tavarez Junior, como gerente de la empresa Control Diamante, fue quien lo motivó a salir y a encarrilarse por un mejor sendero.Joseph Tavarez agradeció en vida el gran respaldo que recibió de sus seguidores de toda región del país que lo seguían en la radio al mediodía por Comando 88.5. FM y en su sección del programa televisivo "Pégate y gana con el Pachá".En el evento motivó a los presentes a que el deseo de triunfar "debe ser más grande que tu miedo a fracasar para obterner la prosperidad y el equilibrio, porque a los seres humanos nos gusta las cosas fáciles y sin hacer un mínimo esfuerzo por miedo a invertir".El presentador de televisión Frederick Martinez resaltó en ese entonces el gran talento de su amigo Joseph Tavárez, catalogándolo como el más completo comunicador de Santiago porque sabe producir, editar y comunicar.