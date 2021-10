Guillermo Fernández; Exponente de la bachata apuesta a seguir impulsando el género

De su más reciente producción, el cantante promueve el hist titulado (Cariñito) de su autoría y arreglo del mismo, que cuenta de 12 canciones como: (Dame un poquito de ti , Dime que te hice yo , no te vayas , amor puro , sin ti , como será , esperando por ti, Jamás podrás olvidarme y

No puedo olvidar tu nombre, entre otros temas, todos de su autoría.



Algunos de estos temas se escuchan con gran insistencia en la calle, emisoras y discotecas, disponibles también en las plataformas sociales Youtube, Imstagram, Spotify, Twitter y Facebook.



Garantizó que continuará componiendo letras con sentimientos y buen contenido, a fin de seguir ganando el respeto de su público.



El "Caballero" de la bachata, explicó que ha dedicado parte de su vida a hacer buena música para el buen sentir, y hoy se siente consagrado ya que se ha destacado en diferentes escenarios y en otros géneros musicales, como el bolero, la balada y el merengue típico.



Precisó que su proyecto marca una nueva etapa en su carrera artística, lo que consideró es fruto de la perseverancia, el sacrificio, la disciplina y el trabajo en equipo, a la vez que exhortó a la juventud a seguir luchando por sus sueños, con amor y empeño.



La nueva estrella de la bachata, Guillermo Fernández, no descarta la posibilidad de hacer colaboraciones con sus colegas, al ponderar que este tipo de trabajo fortalecen el género y su propia carrera.