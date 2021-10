El 18.8 % de jóvenes levantados por el SIUBEN son jóvenes de 15 a 24 años

El

Sistema

Ú

nico de Beneficiarios (SIUBEN) produjo la infografía del mes octubre a partir de información de su base de datos la cual arroja que e

l 18.8% de las personas levantadas son jóvenes de 15 a 24 años, de los cuales el 50.0% (599,306 jóvenes) son hombres y el 50.0% (599,081) son mujeres.

En el 40.0% de los hogares (841,214) hay por lo menos un joven de 14 a 24 años. La distribución porcentual de hogares con al menos un joven de 15 a 24 años, según categoría del Índice de Calidad de Vida (ICV) es la siguiente: el 6.2 % es ICV-1; el 35.1 % es ICV-2; el 47.9 % es ICV-3 y el 10.8% es ICV-4. El Índice de Calidad de Vida (ICV) de los hogares es el indicador utilizado por el Siuben para medir el nivel de bienestar o carencia de los hogares.

Educación

Mientras que la distribución de jóvenes de 15 a 24 años por inscripción en el centro educativo, según sexo, arroja que el 56.3 % de las mujeres (337,554) está inscrito y asiste regularmente a un centro educativo y el 49.4 % de los hombres (296,148) también está inscrito y asiste. El 42.0 % de las mujeres (251,515) no está inscrito y el 49.0 % de los hombres (293,459) tampoco.

La distribución porcentual de jóvenes de 15 a 24 años por sexo, según razón por la cual no asisten o no están inscritos en un centro educativo es la siguiente: el 30.9 % de las mujeres y el 21.5 % de los hombres, terminaron los estudios; el 15.0 % de las mujeres y el 24.7 % de los hombres trabaja o ayuda en la casa; el 18.4 % de las mujeres y el 15.4 % de los hombres no tiene recursos económicos; el 12.9 % de las mujeres y el 17.8 % de los hombres abandonó los estudios; el 4.5 % de las mujeres y el 5.4 % de los hombres no tiene tiempo para estudiar; el 2.6 % de las mujeres y el 5.9 % de hombres no tiene interés en la escuela; el 7.3% de las mujeres porque está o estuvo embarazada; el 2.3 % de las mujeres y el 2.5 % de los hombres no está en edad escolar; el 2.0 % de las mujeres y el 1.6 % de los hombres por falta de documentación; el 1.4 % de las mujeres y el 2.0 % de los hombres por discapacidad o enfermedad; el 1.4 % de las mujeres y el 1.7 % de los hombres no sabe la razón; el 1.3 % de las mujeres y el 1.6 % de los hombres tiene otra razón.

El 3.9 % de los hombres de 15 a 24 años no sabe leer ni escribir. Entre las mujeres, esta proporción se sitúa en 2.2 %.

En cuanto al porcentaje de jóvenes por sexo y grupo de edad que declararon estar realizando o haber realizado algún curso técnico vocacional, del grupo de jóvenes de 15 a 19 años, el 10.9 % de los hombres está realizando o realizó un curso y el 19.3 % de mujeres está realizando o realizó un curso. Del grupo de jóvenes de 20 a 24 años, el 20.2 % de los hombres está realizando o realizó un curso y el 31.9 % de las mujeres presentan la misma situación.

La distribución de jóvenes de 15 a 24 años que ni estudian ni trabajan (NiNi), según sexo, el 28.2% de las mujeres (169,187) no estudian ni trabajan y el 13.6 % de los hombres (81,370) presentan la misma situación. Mientras que la distribución de jóvenes de 15 a 24 años que estudian y trabajan, según sexo, el 9.9 % de mujeres (59,409) trabajan y estudian y el 14.8 % de hombres (88,795) presentan la misma situación.

Empleo

La distribución de jóvenes de 15 a 24 años, por condición de ocupación, según sexo, el 23.3 % de las mujeres (151,700) de 15 a 24 años están ocupadas y el 51.8 % de los hombres (310,543) están ocupados.

Ocupados se refiere a la proporción de la población de 15 años y más de edad que realizó una actividad económica al menos una hora durante el período de referencia (últimas cuatro semanas anteriores a la entrevista).

El 53.3 % de las mujeres (83, 172) de 15 a 24 años que realizó una actividad económica al menos una hora durante el período de referencia era asalariada (del sector privado o público). En contraste, esta cifra se sitúa en 45.4 % para los hombres (140,206) en este rango etario.

Mientras que la distribución de jóvenes de 15 a 24 años por situación ocupacional, según sexo, el 55.5 % de las mujeres (83,461) que realiza una actividad económica al menos una hora durante el período de referencia reportó estar ocupada permanentemente. En contraste, esta cifra se sitúa en 46.6 % de los hombres (143,983) en este rango etario.

Brecha digital

El porcentaje de jóvenes por sexo y tramos de edad con conocimientos básicos en manejo de herramientas informáticas, en el rango de 15 a 19 años, el 56.1 % hombres y el 61.9 %. En el rango de 20 a 24 años, el 53.0 % de los hombres tiene conocimientos en manejo de herramientas informáticas y el 58.6 % tienen también dominio en el tema.

La distribución de jóvenes, de 15 a 24 años, por sexo y tramos de edad, según si ha utilizado computadora en el ultimo mes, el 32.2 % de las mujeres (90,270) sí utilizó computadora y el 26.5 % de hombres (72,919) presenta la misma situación.

En tanto que la distribución de jóvenes, de 15 a 24 años, por sexo y tramos de edad, según si ha utilizado internet el último mes, el 63.0 % de las mujeres (177,168) sí ha utilizado el servicio de internet en el período señalado y el 56.6 % de los hombres (156,083) presenta la misma situación.

La base de datos del Siuben cubre el 61.5 % de la población nacional. Los datos para la elaboración de la infografía corresponden a personas y hogares empadronados por el Siuben en el Tercer Estudio Socioeconómico de Hogares (3ESH-2018) con corte certificado a abril 2021.

La Infografía Siuben circula cada mes sobre diferentes tópicos recogidos en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios y es publicada en el portal institucional y en sus redes sociales.