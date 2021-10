CMD acusa a ministro de Trabajo de “boicotear” acuerdo con las ARS

Reiteran el llamando a paro este miércoles y jueves en clínicas y hospitalesEl Colegio Médico Domincano (CMD) acusó este lunes al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, de “boicotear el acuerdo al que llegaron con las ARS sobre el aumento de los salarios en los procedimientos médicos y los internamientos.“Después de cinco meses de negociaciones, de una larga y pacífica espera de una contra oferta a nuestras demandas reivindicativas ... hemos observado la actitud abierta del ministro de trabajo, Luis Miguel de Camps y de la Sisalril en boicotear la firma de este acuerdo”, indicó el presidente de las Sociedades Médicas Especializadas, Justo Nicasio.En ese sentido, reiteraron el llamado a para para el próximo miércoles y jueves, no solo en las clínicas , sino también en los hospitales, debido a las supuestas cancelaciones a personal médico que trabajaba en asistencia COVID-19.“Ratificamos el llamado a paro nacional de las consultas y las cirugías electivas a todas las ARS del sistema nacional de salud privado , simultáneamente con un paro en todos los hospitales del sector público”, dijo Nicasio.Dentro de los temas acordado el galeno señaló que aceptaron el 20 % de aumento a los procedimientos médicos y un 30 % a los internamientos.Entre tanto, el presidente del gremio, Waldo Ariel Suero indicó que la única forma de detener la paralización de lo servicios médicos es con la firma del acuerdo con las ARS y la reposición de los médicos cancelados.“ Solamente eso se resuelve con una firma del acuerdo, ya no hay más nada que conversar. ¿Cuando firmamos el acuerdo? Esto se detiene , ya nosotros requete acordamos lo que se iba hacer”, señaló Suero.Con relación a las declaraciones del ministro de Salud, Daniel Rivera, sobre los ocho médicos supuestamente cancelados y por los cuales se realiza el paro en los centros públicos, el galeno indicó que cuenta con las pruebas de estas cancelaciones, los cuales no fueron transferidos como argumentó el ministro.