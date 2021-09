Hipólito Mejía dice independencia del Ministerio Público es algo "falso de toda falsedad"

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, señaló este miércoles que la independencia del Ministerio Público es una “utopía” y señaló que aunque celebra la intención del presidente Abinader de independizar ese órgano, no todo el mundo tiene la capacidad de entenderlo así.





“No, no, eso es pura utopía, no hay nada independiente, eso es falso de toda falsedad, yo celebro que Luis tenga la actitud, para apoyar la independencia, pero no todo el mundo lo entiende así”, expresó el exmandatario.





Agregó que el Ministerio Público incurre en la violación del derecho a la dignidad de familiares de internos, quienes van a visitarlos y en ese proceso, han sido despojados, una acción, que según indicó, no es seria.





“Yo tengo una constancia peligrosa, fueron una señoras a ver a sus presos y la despojaron, esa no es una actitud seria de un Ministerio Público en general, nadie tiene derecho a tentar, fundamentalmente, con la dignidad de la mujer”, indicó.





Sobre los allanamientos que fueron realizados la mañana de este miércoles, Mejía indicó que está de acuerdo que se hagan, sin embargo señaló, que cuando se realicen, “no se puede abusar, no se puede abusar de la ley tampoco”.

Sobre paro de médicos





El exmandatario al ser abordado, también se le cuestionó acerca del paro que pretenden hacer los médicos, pautada para este jueves, en la que pretenden no tomar ninguna ARS, indicó que no está de acuerdo y recomienda a los médicos no hacerlo.





“No estoy de acuerdo, ellos pueden pelear por las ARS lo que sea, pero esa es una actitud que no se la recomiendo a mis amigos médicos, ellos tienen que tener su papel y hacer las peticiones lógicas dentro del esquema de más absoluto respeto a la dignidad del ser humano y a la realidad de la pandemia”, indicó.





De realizarse la mencionada protesta, traerá como consecuencia que los ciudadanos que recurran a obtener servicios médicos tendrán que elegir entre pagarlo de su bolsillo o no ser atendido.

Rechazo de vacunas





A propósito del rechazo del país vecino, Haití, de las vacunas ofrecidas por el Gobierno de la Republica Dominicana, Mejía indicó que fue una actitud buena del presidente de la República y que espera que se rectifiquen.





“Yo espero que ellos la acepten, muchas veces ellos piensan así pero, pero ellos después rectifican, yo espero que se rectifiquen, porque es una actitud seria y buena de Abinader y que ellos van aceptar”, señaló.