El Torito: “Un día voy a ir a la sesión del Congreso y voy a anunciar mi retiro de la política”

El cantante dijo que le dejará la política a los “verdaderos políticos”El cantante y senador por la provincia Monseñor Nouel Héctor Acosta “El Torito” dijo que al ritmo que van las cosas está contemplando dejar la política.“Al ritmo que van las cosas creo que muy proto cuando menos ustedes lo piensen, un día voy amanecer y voy a ir a la sesión del Congreso y voy a anunciar mi retiro de la política”, reveló el merenguero en una llamada telefónica en el programa “Esto no es radio”.El Torito explicó que “no voy a sacrificar mi familia, mi nombre que me ha costado tanto trabajo para que otros lo cojan a la ligera y no le importe nada”.En ese sentido, dijo que para que lo pongan en las “cuatro esquinas” mejor le deja la política a los verdaderos políticos.Aseguró que aunque hay muchas personas que no le importa nada, a él sí le importa su familia y su pueblo.Se recuerda que el nombre del legislador y artista fue mencionado en el expediente de la Operación Falcón. Sin embargo, Acosta negó cualquier tipo de vinculación o citación por el caso.En un comunicado publicado en sus redes sociales, el Torito negó que haya sido citado por las autoridades de la Procuraduría General de la República y cualquier vínculo con la persona a la cual se le asocia dentro de la Operación Falcón.“Es falso que haya sido citado o requerido por las autoridades de la Procuraduría General de la República. Por otro lado, tampoco tengo vínculos laborales, sociales ni políticos con el señor Ivan Paulino de Jesús de quien me he distanciado desde el 2007”.Especificó que Paulino de Jesús, quien es mencionado en el expediente del Ministerio Público, fungió como su chofer durante un “corto espacio” cuando Eduardo Acosta su “chofer actual y de toda la vida” estuvo indispuesto.Por otro lado, dijo que respalda todas las investigaciones que realice el Ministerio Público y que nunca apoyará lo “mal hecho”.