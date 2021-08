Ex diputado advierte autoridades de IDECOOP engañan al presidente Abinader

Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) “están

sorprendiendo en su buena fe al presidente Luis Abinader, y estafando

a la opinión pública con formación al vapor de cientos de

cooperativas.

NEYBA: El ex diputado Rafael Méndez aseguró que las autoridades del



Al mismo tiempo, el también ex presidente-administrador del IDECOOP llamó a los líderes de los organismos de integración del sector cooperativo del país a pronunciarse al respecto, “porque estoy seguro

que ellos saben que en tan poco tiempo no es posible formar tantas cooperativas de diversos tipos”.



“Quienes estamos vinculados al sector cooperativo desde hace muchos años, nos duele ver cómo de manera demagógica y populista se anuncia la formación y la incorporación de estas empresas sociales de todo tipo, a sabiendas de que no se han cumplido los rigurosos estudios de factibilidad, que determinen la viabilidad de esas cooperativas”,apuntó.



El ex legislador Rafael Méndez es periodista, ex presidente-administrador del IDECOOP y es un reconocido técnico del sector cooperativo, con una amplia experiencia en la formación y asistencia a cooperativas, y quien cuenta además, con una amplia producción teórica plasmada en libros, folletos y artículos sobre Cooperativismo.



“Esa correcta orientación del Mandatario de que se formen cooperativas que integren a diversos sectores de la producción y de los servicios, se ha traducido en una aplicación errónea, populista y demagógica, sólo por el interés de demostrar que en el IDECOOP se está trabajando”, expresó.



Llamó a los líderes cooperativista del país a pronunciarse al respecto, “porque ellos saben que en tan poco tiempo no es posible formar tantas cooperativas”.