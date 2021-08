Empresario define zona fronteriza como lugar estratégico para instalación y expansión industria

Tras destacar la zona fronteriza como lugar estratégico para instalación y expansión industrial de ambos países





Dijo que trazada la frontera norte de República Dominicana con el vecino país de Haití existe una apuesta al desarrollo de ambos lados y un ejemplo vivo que queda plasmado en el modelo de operación de plantas gemelas en la industria de manufactura textil.

Se trata del Parque Industrial Codevi, un compromiso asumido por el Grupo M, a través de la puesta en ejecución hace 18 años, de un modelo de producción que emplea a 15,000 personas en la comunidad de Ouanaminthe,Haití, que a la vez mantiene la operación de 4,000 puestos fijos en la provincia Santiago, en la parte Norte dominicana.





El impacto de los 15,000 empleos generados en Codevi se traducen en unos 65,000 de manera indirecta, reflejando un beneficio tangible en 100,000 pobladores haitianos de Ouanaminthe que han cambiado su modo de vida. Muchos de ellos a sus inicios llegaban caminando a Codevi, luego en bicicletas y hoy día llegan en motocicletas y en sus propios vehículo, mostrando un avance que han traducido a mejoras en sus viviendas, en el vestir y hasta en el interés por la reforestación.

Durante un recorrido con periodistas de diversos medios de comunicación nacional, en

las instalación del Parque Industrial, en Ouanaminthe, donde se mueve el aporte de cada trabajador que devenga cada mes de US$200. a US$280, incluyendo los beneficios marginales que reciben en la compañía, se pudo observar la instalación de negocios colaterales, la instalación de tres sucursales bancarias haitianas, salones de belleza, peluquería y ventas de artículos ferreteros como bloques de cemento, maderas y varillas, alimentos y otros servicios, producto del movimiento de esos recursos.





Producción

La mayoría del personal que laboran allí son de nacionalidad haitiano, suman a 14, 200. Solo unos 800 son de origen dominicano y trabaja en la parte gerencial.

En la parte de Haití operan distintas plantas. En una de ellas se elaboran camisetas para la marca Hanesbrands; en otra, se cosen pantalones y abrigos, cuya tela llega cortada desde la zonzonac fa franca de Santiago, adonde la regresan luego de ser ensamblada, terminada, lista para ser empacada y exportada.





En esta planta un 7% del personal es extranjero (salvadoreños, chinos, colombianos, dominicanos y hondureños), explicó el vicepresidente del Grupo M, Joseph Blumberg, durante el recorrido por las instalaciones en compañía de periodista.

En una de las plantas gran parte del personal es femenino. Trabajan en costuras de tela sintética, que van a EE. UU. libre de arancel, debido a que uno de los beneficios de la Ley Hope para Haití es que libera ese tipo de tejido del pago de impuestos y que en el mercado estadounidense paga un 30%. El 54% del personal del parque son mujeres. Otra de las plantas de producción completa la confección de pantalones de la marca Levis, con telas adquiridas en Asia, India, China, Italia, Turquía y Pakistán.





Cada semana en Codevi se producen 1.2 millones de camisetas, 135,000 pantalones y 30,000 unidades de ropa íntima femenina.

Una cuarta planta de producción es de ropa íntima femenina. "Codevi está instalada en una extensión territorial de 4 millones de pies cuadrados, actualmente tenemos 28 edificios, además de los otros techos que tenemos, suman al rededor de unos punto cinco millones de pies cuadrado bajo techo", indicó.

En la industria se observa un proceso tecnificado a través de robots que cortan las telas. Se trata de un proceso que en el sector de zonas francas se conoce como de “respuesta rápida”.





Las marcas que se trabajan en Ouanaminthe son Dillar’s, Clothing, Dockers, Duotec, Calvin Klain, Aeropostale, Old Navy, Americaneagle, Levis, Hanesbrands, Vanity Fair, Zorrel, Carhartt, Tommy Hilfiger, Banana Republic, DKNY, Columbia, Polo, Fruit of the Loom, Lucky Brand y Chaps, todas con fines de exportación.

El proceso envuelve un alto nivel tecnológico, pues abarca lo que se conoce en el ámbito textil como integración vertical que es la producción del hilo, tela, diseño, zippers, etiquetas, lavandería, bordado, logística y transporte.





La fábrica de hilos está ubicada en Santiago.

Los productos terminados cortados, cosidos, terminados y empacados, se entregan en almacenes o directamente a las tiendas en el extranjero.

En las instalaciones, además de un centro de entrenamiento de costura, los empleados de Codevi tienen un servicio de cocina, disponen de un servicio de salud con dispensario odontológico, laboratorio, oftalmología y de salud en general y ginecológico, un área de vacunación y un club de embarazadas y recién nacidos y de una ambulancia. También, hay una emisora de radio (Radio Power) y una estación de televisión para mantener a la población informada en temas de salud, seguridad, derechos laborales y temas de actualidad y entretenimiento.













Es una oportunidad para crear valor dice Capellán

El presidente del Grupo M pide no hacer el puerto en Fort Liberté, sino un puerto seco y poner a operar el puerto de Manzanillo, porque da una gran competitividad al producto dominicano, reduce costos al exportador en al menos un 50%, aseguró.

Explicó que el proyecto fue frustrado y que el puerto usado es el de Haina, y por esa vuelta se pierde mucha competitividad. Estima que con un puerto seco en la zona los costos se reducen de 1% a un 2% que dragando la bahía. “Al no tener esa operación no hemos podido plantear la idea de un puerto seco que sería de 1% a 2% menos de costos que dragar esa bahía”, al afirmar que en el país los costos han ido subiendo.

Asume que el puerto de Manzanillo es una oportunidad perdida de crear valor al país y que ahora está en deterioro y es usado para embarcar furgones de bananos cada semana.

Explicó la importancia de reducir costos.

Indicó que en el país la actividad textil fue de un valor de US$2.1 millones en 2003, pero pasó la entrada de China al mercado mundial libre cuotas, entre otros factores, y ya en 2013 las ventas de textiles dominicanos al mercado mundial fueron de US$1.2 millones.

Impacto social

Decenas de mujeres que al inaugurar el parque industrial se sumaron a otras que estaban operando con cocina muy precaria, fueron incluidas dentro del proyecto a las que les construyeron una amplia cafetería y pasaron a ser empresarias emprendedoras que han generado varios empleos.

Creación de una Cooperativa de socios empleados, dónde diariamente se empacan más de cinco mil raciones alimenticias para garantizar que los productos de la canasta básica lleguen al menor costos, además del gas licuado de petróleo, lo que reduces el uso del carbón.

OUNAMINTHE, Haití-.El presidente del Parque Industrial CODEVI, Fernando Capellán, destacó que lo único que limita el gran desarrollo de República Dominicana es la falta empresas la Frontera con Haití.