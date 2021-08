El 73.7% de las personas de 5 a 18 años, con alguna discapacidad, y que están levantadas por el SIUBEN están inscritas y asisten a un centro educativo

Santo Domingo, 25 de agosto de 2021. El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) produjo la infografía del mes agosto a partir de los datos vinculados a los ejes transversales del programa Supérate, los cuales revelan que el 73.7% de las personas de 5 a 18 años, (32,763) tiene algún tipo de discapacidad y están inscritas en un centro educativo al que asisten regularmente, mientras que el 25.1% (11, 148 personas) no está inscrito en ningún centro educativo.





Las principales razones por las cuales personas de 5 a 18 años de edad con algún tipo de discapacidad no asisten o no están inscritas en un centro educativo son: el 64.2% (7,503 personas) por alguna discapacidad o enfermedad; el 10.1% (1,183 personas) no tiene recursos económicos; 5.6% (650 personas) abandonó los estudios; el 2.9% (335 personas) porque debe trabajar o ayudar en la casa; el 2.1% (249 personas) no sabe; el 1.9% (220 personas) no tiene interés en la escuela; el 1.4% (168 personas) no tiene tiempo; el 1.4% (168 personas) por falta de documentación y el 0.8% (92 personas) asegura que la escuela queda lejos.





El 13.4% de los hombres de 24 años y más no sabe leer ni escribir (225, 543 personas) y entre las mujeres esta proporción se sitúa en 12.6% (225, 309 personas).





La población menor de 18 años que está inscrita y asiste regularmente a un centro educativo por grupos de edad es la siguiente: el 12.2 % (203,974 personas), tiene de 3 a 5 años, el 49.0% (815,693 personas), tiene de 6 a 12 años, y el 38.8% (646, 512 personas), tiene de 13 a 18 años.





Inclusión económica





La proporción de personas ocupadas mayores de 15 años, según la categoría del Índice de Calidad de Vida (ICV), arroja los siguientes resultados: el 59.7% (184,536 personas) es ICV-1; el 55.4% (896,013 personas) es ICV-2; el 56.8% (1,224,118 personas) es ICV-3 y el 61.5% (299, 653 personas) es ICV-4. El total de ocupados es de 57.0% (2,604,320 personas).





El 57.0% del total de personas de 15 años y más realiza una actividad económica al menos una hora durante el período de referencia (últimas cuatro semanas anteriores a la entrevista). De los ocupados el 47.0% está categorizado como ICV-3 y el 34.4% es ICV-2.





Sin embargo, cabe destacar que los ICV-4 presentan la mayor tasa de ocupación relativa (61.5% de los categorizados en ICV-4 están ocupados).





La proporción de personas desocupadas mayores de 15 años según categorías ICV: el 9.4% (29,059 personas) es ICV-1; el 10.5% (170, 461 personas) es ICV-2; el 11.0% (237,500 personas) es ICV-3 y el 11.2% (55,363 personas) es de ICV-4.





El 10.8% del total de personas de 15 años y más (492, 383 personas) se encontraban desocupadas (abiertos desalentados) durante el período de referencia (últimas cuatro semanas anteriores a la entrevista). De los desocupados el 48.2% está categorizado como ICV-3, y el 34.6% es ICV-2.





Sin embargo, cabe destacar que los ICV-4 presentan la mayor tasa de desocupación ampliada relativa (11.4% de los categorizados en ICV-4 son desocupados ampliados).





Hay que destacer que el ICV es una metodología que permite el ordenamiento lógico de los hogares, desde el más carenciado (ICV-1) hasta el menos carenciado (ICV-4). Los hogares se clasifican en ICV-1, ICV-2, ICV-3 y ICV-4.





Ocupados: se refiere a la proporción de la población de 15 años y más de edad que realizó una actividad económica al menos una hora durante el período de referencia (últimas cuatro semanas anteriores a la entrevista).





Desocupados ampliados: incluye a aquellas personas de 15 años y más que en el período de referencia no trabajaron, y que buscaron activamente un trabajo en las últimas cuatro semanas a la encuesta (desocupación abierta) así como también aquellas que aun cuando no buscaron activamente trabajo en dicho período habrían aceptado trabajar de inmediato de habérselo ofrecido (desocupación desalentada).





Inactivos: abarca al conjunto de personas de 15 años y más de edad que en la semana de referencia, no se encontraban ocupados ni desocupados. Los inactivos incluyen a estudiantes, jubilados, personas que se dedican a las labores del hogar, y las que tienen alguna discapacidad o enfermedad permanente que las inhabilita para trabajar. También incluye a desocupados desalentados, es decir, aquellas personas desocupadas que, aunque no buscaron trabajo activamente en el período de referencia estaban disponibles de inmediato para trabajar.





La principal razón por la cual las personas mayores de 15 años se encuentran inactivas, al preguntársele por qué no buscó trabajo: el 42.5% (625,210 personas), se dedica a los quehaceres del hogar; el 28.8% (424,207 personas), es estudiante; el 10.9% (160,986 personas), tiene una discapacidad o enfermedad; el 6.8% (100,533 personas), un familiar se opone y el 3.1% (46,172 personas), está pensionado o retirado.





El 32.2% del total de personas de 15 años y más (1,472,164 personas) se encontraban inactivas durante el período de referencia.





Vivienda





El porcentaje de hogares sin abastecimiento de agua del acueducto, dentro o fuera de la casa, es de 30.1% (633,111 hogares) y el 2.3% de los hogares (47,335 hogares) tienen piso de tierra.





El total de hogares que residen en viviendas carenciadas se sitúa en 4.9% (102,652 hogares). El 4.4% (92,138 hogares) su vivienda es una pieza en cuartería; el 0.4% (8,966 hogares) vive en barracones y el 0.1% (1,548 hogares) vive en otro tipo de vivienda.





En cuanto a la forma de tenencia de la vivienda, el 46.5% (978,851 hogares) vive en terreno propio; el 34.0% (714,909 hogares) reside en una vivienda alquilada; el 11.4% (238,883 hogares) vive en vivienda cedida o prestada; el 6.2% (130,835 hogares) vive en terrenos del Estado y el 1.7% (36,312 hogares) vive en terrenos de terceros.





Identificación





En lo referente a la proporción de personas de 15 años y menos que no están declaradas, el 7.2% (140,269 personas) no fueron declarados. De la proporción de personas de 16 años y más que no están declaradas, el 3.0% (134,165 personas) no fueron declarados y de las personas de 18 años y más con acta de nacimiento que no tiene cédula de identidad es el 4.9% (198,010 personas).





Cuidados





En cuanto a la distribución de niños de 0 a 12 años, según donde lo envían para su cuidado en el tiempo que no está la escuela o el colegio (porque terminó su tanda escolar o porque aún no está en edad escolar), el 86.4% (1,353,858 niños) no es enviado a ningún hogar.





La distribución de niños de 0 a 12 años según principal razón por la cual no son enviados a algún centro, el 61.4% (831,516 personas), tiene otra opción de cuidado del niño; el 24.6% (333,046 personas), no lo puede pagar y el 6.0% (80,862 personas), desconoce su ubicación.





En cuanto a la distribución de niños de 0 a 12 años por persona que está a su cargo durante el día y según categoría de ICV. En el grupo de ICV-1, el 63.9% (79,700 personas) la madre es la persona a cargo del niño; el 20.2% (25,152 personas), el abuelo (a) es la persona a cargo; el 3.7% (4,582 personas), el padre es la persona a cargo; el 4.3% (5,367 personas), el hermano (a) es la persona a cargo; el 0.4% (494 personas), el niño se queda solo (a) y el 7.6% (9,473 personas), el niño (a) es cuidado por otros parientes.





En el grupo de ICV-2, el 58.2% (354,218 personas), la madre es la persona a cargo del niño; el 26.2% (159,392 personas), el abuelo (a) es la persona a cargo; el 3.4% (20,823 personas), el padre es la persona a cargo; el 4.3% (26,018 personas), el hermano (a), es la persona a cargo; el 0.3% (1,904 personas), el niño (a) se queda solo (a) y el 7.6% (46,347 personas), el niño (a) es cuidado por otros parientes.





En el grupo de ICV-3, el 55.1% (381,033 personas), la madre es la persona a cargo del niño; el 27.9 (192,868 personas), el abuelo (a) es la persona a cargo; el 3.7% (25,367 personas), el padre es la persona a cargo; el 4.3% (29,446 personas), el hermano (a) es la persona a cargo; el 0.3% (2,154 personas), el niño (a) se queda solo (a) y 8.8% (60,772 personas), el niño (a) es cuidado por otros parientes.





En el grupo del ICV-4, el 53.3% (76,046 personas), la madre es la persona a cargo del niño; el 25.1% (35,858 personas), el abuelo (a) es la persona a cargo; el 4.0% (5,705 personas), el padre es la persona a cargo; el 4.5% (6,400 personas), el hermano (a) es la persona a cargo; el 0.5% (718 personas), el niño (a) se queda solo (a) y el 12.6% (17,949 personas), el niño (a) es cuidado por otros parientes.





Los datos para la elaboración de la infografía corresponden a personas y hogares empadronados por el Siuben en el Tercer Estudio Socioeconómico de Hogares (3ESH-2018) con corte certificado a abril 2021.





La Infografía Siuben circula cada mes sobre diferentes tópicos recogidos en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios y es publicada en el portal institucional y en sus redes sociales.