Manzanillo: solicitan a director de Aduana investigar supuestas violaciones en pago de dietas

Manzanillo, Montecristi.- Empleados de la Dirección General de Aduana en Manzanillo, hicieron un llamado urgente al director general de esa institución, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón a investigar e intervenir en lo que ellos supuestamente llaman “abuso de poder” del actual administrador de aduana que según ellos, estaría obligando a los empleados que reciben dietas por trabajos realizados a “compartirla con El”.

Hablando a condición de anonimato por temor a represalia que a su entender pueden llegar al traslado o la cancelación, aseguraron que muchos de ellos tienen que trasladarse a 30, 40, 50 y hasta 100 kilómetros a realizar verificaciones de contenedores, específicamente de banano para exportación, trabajo por lo cual se le paga dietas, sin embargo al final supuestamente bajo amenaza tienen que entregar parte de la misma.

“En nuestro partido, los dirigentes conocen lo que está pasando en la oficina de aduana en Manzanillo y lamentamos que nadie diga nada, dijeron. Reconocemos que el director general Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, es un hombre honesto y respetuoso, que no permite que esa cosas ocurran y ya estamos hartos de estos abusos, por eso queremos que nos defienda”, afirmaron.

Agregan, que ya dos compañeros pagaron las consecuencias de “las amenazas y los chantajes” del actual administrador de aduana . Ellos enfrentaron la situación por considerarla como “abuso de poder” y una “práctica corrupta” igual que la que hacían funcionarios del anterior gobierno en otras instituciones y los mismos fueron trasladados a Copey, porque según ellos “da lo tuyo o espera tu traslado o tu cancelación”.

“Señor Sanz Lovatón , somos hombres del PRM, no podemos hablar porque estamos amenazados, investigue con tranquilidad que usted va a llegar a descubrir lo que aquí pasa con los que trabajamos como oficiales verificadores en la aduana de Manzanillo. Esos compañeros que fueron trasladados no cometieron ninguna faltas, sólo se opusieron a no entregar sus dietas, por favor devuélvalos a sus anteriores posiciones,” reafirmaron.