CUNA Mutual Group designa dominicano Rubén Bonilla en dirección regional

Con más de 17 años de experiencia, el ejecutivo asume la dirección regional de la mayor aseguradora de cooperativas del país y reafirma compromiso con el sistema asegurador nacional.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. - CUNA Mutual Group, aseguradora global de cooperativas desde 1935, designó al dominicano Rubén Bonilla como director de la Región Caribe Hispano.

Hasta el momento de asumir sus nuevas funciones, Bonilla se desempeñaba como gerente general de CUNA Mutual Group para sus operaciones en República Dominicana.

Bajo el liderazgo de Bonilla, quien ha sido parte de la entidad durante 17 años, la empresa sigue apostando al crecimiento en las zonas de Puerto Rico, las Islas Vírgenes y República Dominicana.

"En esta oportunidad seguiremos apostando por el desarrollo del cooperativismo, no solo en la República Dominicana, sino en toda la región. Además, hay un equipo que me acompaña y con el cual podremos asumir nuevos retos por su nivel de experiencia y compromiso. Me siento orgulloso de contar con ellos", expresó Bonilla.

La promoción del alto ejecutivo proyecta el liderazgo de la aseguradora en el país y refuerza la confianza en las competencias de la dirección de la filial en República Dominicana, reafirmando el compromiso de la empresa para ofrecer soluciones eficaces a las cooperativas asociadas y relacionados.

Sobre CUNA Mutual Group

CUNA Mutual Group fue fundada en 1935 en Madison, Wisconsin, Estados Unidos. En la actualidad presta servicios a 5,706 cooperativas y cuenta con 3,200 empleados a nivel mundial para atender a 123.3 millones de socios en 22 países desde sus oficinas centrales establecidas en Madison, Texas, Iowa, Kansas, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad & Tobago y Jamaica.

Por quinta ocasión la firma fue seleccionada en el presente año entre las empresas más éticas del mundo, también fue escogida entre los mejores lugares para trabajar y recientemente recibió un reconocimiento como una de las compañías más innovadoras. Ha recibido otros reconocimientos relacionados con diversidad, inclusión, liderazgo de mujeres, energía y cambio climático.