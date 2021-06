Transportistas de Santiago denuncian Antonio Marte tiene secuestrado el Intrant

Dicen que se pretende habilitar varios corredores y asignárselos al legisladorGervacio de la Rosa habla en representación de la Federación Regional Norte de Trabajadores del Transporte (Fettranreno) y del Consorcio Dominicano del Transporte.Dirigentes de dos organizaciones choferiles denunciaron este miércoles que el senador de la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, tiene secuestrado el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).Al hablar en representación de la Federación Regional Norte de Trabajadores del Transporte (Fettranreno) y del Consorcio Dominicano del Transporte, Gervacio de la Rosa aseguró que desde el Intrant y empresarios de Santiago pretenden habilitar varios corredores y asignarlos al legislador, quien es el presidente de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra).El dirigente del sector transporte hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que no escuche las sugerencias que en ese sentido les estarían formulando el senador y algunos sectores empresariales de esta ciudad.“Quiero advertirle al señor presidente que, aunque le hayan entregado el Intrant a Antonio Marte, este no tiene dirigentes choferiles en Santiago, como tampoco el Plan Estratégico de la Ciudad, por lo cual si se piensa transformar el tránsito urbano e interurbano, tiene que ser contando con las federaciones y los sindicatos que nosotros dirigimos y que también está la Central Nacional de Trabajadores, que estamos unificados¨, subrayó de la Rosa en conferencia de prensa celebrada en el local de las entidades choferiles.Indicó que en Santiago se comenta sobre la construcción de un monorriel y la creación de corredores del transporte, pero que con los sindicatos y federaciones no se ha hablado al respecto.Dijo que incluso se han celebrado varias reuniones en el Palacio Nacional, donde se ha planteado la modernización del transporte en Santiago, pero que las entidades que representa no han estado convocadas a dichos encuentros.Rechazó tajantemente que el Gobierno pretenda modernizar el transporte público urbano de la ciudad corazón, excluyendo a los choferes.Advirtió que estarán en las calles defendiendo su trabajo que por más de cuatro décadas han realizado en beneficio de la sociedad.“Reiteramos que estamos alertas y atentos a cualquier iniciativa que desde el gobierno o el sector privado pretendan desconocer y menospreciar el valioso trabajo que por décadas han venido realizando los choferes públicos”, puntualizó de la Rosa.Indicó que la Fettranreno y el Consorcio Dominicano del Transporte están de acuerdo con la modificación del transporte local, pero con la participación de los actores principales, que son los hombres del volante.