“Tránqueme, métame preso, refúndame en la cárcel”, dice regidor de Higüey a Milagros Ortiz Bosch si le prueba acto indecoroso

Leonte Torres, regidor en Higüey por la Fuerza Nacional Progresista.El regidor por el partido Fuerza Nacional Progresista, Leonte Torres (el Choli), respondió por medio de un video colgado en las redes sociales a la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, que se pone a sus disposiciones, para que lo tranque o lo meta preso.“Mire, aunque vivimos en un país libre, donde la Constitución establece que la libertad de expresión no es prohibida. Métame preso y coja a Alicia Ortega, a Nuria y a todos los estamentos del Estado que usted puede hacerlo y venga investigue, y si encuentra un solo acto indecoroso de mi persona o alguien que le diga que le he cobrado un peso para hacer el ejercicio de mis funciones, refúndame en la cárcel”, resalto.Dijo que de lo único que puede estar segura la señora Ortiz Bosch es que él tiene una familia, tiene tres hijos, que lo único que le va a dejar es el legado de la buena conducta que es con lo que los ha creado.“Si usted encuentra alguien que ni siquiera le diga que yo le he pegado cuerno a mi mujer, solo por eso métame preso, porque quien le habla puede ponerse este traje blanco que se llama honorabilidad”, acoto.Choli hizo un llamado a los comunicadores de Higüey y de la República Dominicana, para que luego de las investigaciones que debe hacer la directora de Ética Gubernamental, de no ser verdad que es una persona que no merece respeto en este país, entonces que sigan haciendo lo que están haciendo, pero de lo contrario deben darle una disculpa pública, “porque lo único que se está haciendo es amedrentar a la ciudadanía de que no reclame”.El edil de Higüey hizo estas declaraciones luego de que la señora Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética Gubernamental publicara en su cuenta de Twitter que “el problema ahora es el regidor de Higüey Leonte Torres, nada evita de que enfrente la justicia”.Ortiz Bosch hizo la publicación, luego de que el regidor expusiera en un programa de radio local cómo muchos políticos se buscan sus pesos.