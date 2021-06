Dice Paliza el PRM no se esconde ni protege a dirigentes que sean acusados

En el caso de Miguel Gutiérrez, se encuentra en Estados Unidos siendo juzgado por narcotráfico, pero su partido no ha tomado ninguna decisión respecto a su caso





“A diferencia de otras organizaciones políticas, que durante años lo único que hicieron fue esconderse y no procesar a ninguno de los involucrados”, de esa manera reaccionó el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, al momento de cuestionársele sobre los casos de los legisladores Miguel Gutiérrez Díaz, que fue arrestado a hace un mes en Miami acusado de narcotráfico, y de Rosa Amalia Pilarte López, a quien el Ministerio Público vincula a una red de lavado de activos.





Paliza señaló que en esa organización no se esconde ni protege a dirigentes que sean acusados o que estén en procesos investigativos de la justicia, y que hay una gran diferencia con los otros partidos que componen el sistema.





“Usualmente cuando esto pasa los apartamos, los suspendemos y en muchos casos cuando es propio los expulsamos de la organización… ahora pregúntense ustedes cuántas veces los otros partidos en los últimos 16 años ha tomado alguna acción contra siquiera alguno de sus miembros que hayan estado involucrado en actos ilícitos”, agregó el ministro Administrativo de la Presidencia durante una rueda de prensa.





Sobre el tema, el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados, Julito Fulcar, reveló que la organización que representa aún no ha tocado el tema de los legisladores que tienen vinculaciones con el narcotráfico.





Fulcar dijo que cuando un dirigente tiene está involucrado en un acto, tiene que ser investigado por la comisión de disciplina y el fiscal del partido, pero que aún no ha sido apoderado de los casos de los diputados Miguel Gutiérrez y Rosa Amalia Pilarte.





“El partido no ha discutido el tema aun. Cuando una persona, un ciudadano, un dirigente se ve involucrado en un acto y que ya hay un proceso, es que esto pasa a la comisión de disciplina y al fiscal para que proceda a investigar, porque no se puede condenar a alguien antes de que sea juzgado. Pero entiendo que no ha sido apoderado”, indicó Fulcar.





De igual manera, dijo que permitirán que la justicia haga sus investigaciones, para que al final “salga a relucir la verdad”.





A pesar de ser señalada por presunto narcotráfico, la diputada Pilarte se presentó a la sesión de trabajo de la semana pasada y declaró que se trata de una “acusación antigua” que pesa contra su familia.





En el caso de Miguel Gutiérrez, se encuentra en Estados Unidos siendo juzgado por narcotráfico, pero su partido no ha tomado ninguna decisión respecto a su caso.