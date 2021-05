Irregularidad ¡Dos personas en un mismo puesto! Ministerio de Economía reconoce duplicidad en nómina

Ambas devengan un salario de 190 mil pesos mensuales, que sumado durante ocho meses superan los tres millones de pesos.





Santo Domingo.- Desde hace ocho meses, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo incurre en la irregularidad de mantener en su nómina a dos directoras ejecutivas del Centro Nacional De Fomento y Promoción De Ong's, cuando la posición es sólo para una persona.





La directora de la pasada gestión Luz Celeste Silie Ruiz De Castellanos continúa figurando en la nómina, pero también con el mismo cargo Vielka María Polanco Morales, quien fue nombrada en la actual gestión.





Ambas devengan un salario de 190 mil pesos mensuales, que sumado durante ocho meses superan los tres millones de pesos.





El ministro de Economía, Miguel Ceara Hatton, confirmó a NoticiasSIN.com que existe la irregularidad, “Reconozco que debió ser reportada como asesora, pero como no había diferencia de salarios, se quedó así”, dijo el funcionario al referirse al caso de Silie Ruiz De Castellanos, directora de la pasada gestión, que actualmente, según Ceara Hatton funge como asesora.





Insiste en que desde el cambio de administración, Luz Celeste ya no encabeza el Centro Nacional De Fomento y Promoción De Ong's, “Esta nombrada, hemos estado moviéndola, pero no ejerce la función de directora”, agregó que su estatus no ha sido modificado porque por sus nuevas asignaciones, devengaría un salario similar, señaló que serían unos 180 mil pesos mensuales.