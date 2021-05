Gerencia de RD quiere que Albert Pujols juegue en Preolímpico

SANTO DOMINGO.- Albert Pujols fue despedido la semana pasada por los Angelinos, por lo que el mítico bateador derecho puede ser firmado por otro equipo o, quizás, juegue para su país natal, República Dominicana.“El deseo es de nosotros que vaya, pero no hay un contacto directo con él todavía”, dijo José Gómez, gerente del equipo dominicano a El Nuevo Diario Vía telefónica.La información la dio a conocer el periodista Jon Morosi en su cuenta de Twitter, la que confirmó Gómez.Al ser cuestionado sobre si ya han conversado con Pujols, Gómez tajantemente dijo “no”.Source: The Dominican Republic is interested in having Albert Pujols play for the national team at the upcoming @Tokyo2020 Olympic baseball qualifier in Florida. Pujols would be eligible now that he’s no longer on an @MLB 40-man roster. @MLBNetwork — Jon Morosi (@jonmorosi) May 11, 2021 El Preolímpico de las América se va a celebrar desde el 31 de mayo hasta el 5 de junio en West Palm Beach, Florida.El evento da un boleto al mejor equipo para los Juegos Olímpicos de Tokio.Dominicana está en el grupo A, junto a Puerto Rico, Nicaragua, Venezuela y Estados Unidos.Hoy a las 3:30 pm la preselección jugará en el Estadio Quisqueya Juan Marichal un fogueo contra un equipo de jugadores cubanos de LG Baseball Academy. El jueves a la misma hora, el equipo se medirá en la UNPHU ante un equipo de la universidad que juega en el torneo AA del Distrito Nacional.El equipo dominicano tiene en su escuadra no definida a peloteros de calibre como los Bonifacio, Emilio y Jorge; Yamaico Navarro, Juan Francisco, José Bautista, Melky Cabrera, entre otros.