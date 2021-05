Exhortan al presidente Luis Abinader dejar que la Dirección de ética actúe, o se quedará sin amigos.

Seguidores del PRM, exhortaron al presidente Luis Abin

a

der

,

dejar que sea

la

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental

quien lleve la voz cantante y

dé

el debido seguimiento a los Ministros y Directores ante denuncias o

sospechas de hechos dudosos

o fraudulentos que van contra los intereses

del pueblo dominicano

,

o de lo contrario se quedará

sin

amigos

.

Se refirieron en esos términos, debido a que se ha convertido en un costumbre del presidente de la República pronunciar fases como: «El que la hace la pagará, quien no esté preparado para estar en el Estado que renuncie, quien no respeta los códigos de éticas que se vaya, entre otras ».

Dijeron que da la impresión, de que Luis Abinader, está dispuesto a desconocer la trayectoria, valía, e integridad de sus correligionarios ante denuncias de cualquier persona que coja un micrófono en la mano e inicie una campaña difamatoria aun así no sea verdad.

Insistieron en que si alguien por capricho, mañana inicia una campaña difamatoria contra hombres de la valía de Roberto Furcal, Chu Vásquez, Deligne Ascensión, la misma Milagros Ortiz Bosch, Luís Abinader se quedará de brazos cruzados, conociendo él, el linaje y estirpe de estas personas desde hace más de 30 años sencillamente por complacer la población y no le tilden de proteger sus correligionarios, y amigos de batalla.

Esto crea un mal precedente, y con eso no estamos diciendo que se haga cómplice de cosas malas, pero usted vender una imagen de que « NO TIENE QUE VER CON NADIE» es peligroso y delicado, porque le proyecta como una persona no confiable, que con tal de mantener su prestigio social, es capaz de sacrificar cualquier compañero aun así usted le conozca de toda la vida.

«Ante estas realidades lo mejor es ser cauto y prudente antes de emitir declaraciones públicas, porque el día que llegue la hora de usted jugársela por uno de sus compañeros tendrá su palabra muy comprometida y su imagen se verá muy afectada y reducida », asegura.