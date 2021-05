Denuncian graves irregularidades y amenazas de muerte del alcalde de Pedro Brand

Abuso de poder, manejo discrecional de fondos públicos, entrega de cheques sin fondo, desvinculaciones irregulares, violaciones a las leyes de contrataciones y contabilidad gubernamental son solo parte de las acusaciones que pesan contra el alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua Encarnación, allegado a la exministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, quien supuestamente es quien realmente dirige la gestión municipal.





Esto motivó que Nuria Investigación Periodística se trasladara a Pedro Brand y buscara las opiniones de residentes en el municipio, regidores, compañeros de partido e incluso miembros del mismo cabildo. Un ciudadano que quiso ocultar su identidad declaró que “Kinsberly Taveras fue quien le cedió todas las armas a ellos para que trabajaran en la campaña pasada de él, de Wilson Paniagua. Yo trabaje política con ellos, yo fui un munícipe engañado también por ellos. Yo pensaba que eran gente decente”.





Otro munícipe afirmó que “Kinsberly es su madrina política, porque ella fue quien lo puso ahí. Ella es su inversionista. Según lo que se dice allí en Pedro Brand, ella es su inversionista. Ella manda en él porque él hace lo que ella dice. Y eso todo es un conjunto. Todo lo que hacen es en conjunto, porque ese es el niño bonito de ella”.





De su lado, el regidor de Pedro Brand por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Dolores De la Cruz, dijo que “solamente sabemos que tenemos un alcalde ahí, que maneja recursos a discreción, como él entiende que debe usarlos”.





Sostuvo que la Contraloría Municipal ha emitido muchos informes, entre los cuales figuran los estados de cuenta de los ingresos que recibe el Ayuntamiento por el concepto de arbitrios, y el alcalde se niega a entregarlos. Asimismo, no ha entregado la nómina, la cual ni siquiera figura en el portal web del cabildo.





“Tenemos un informe de la Contraloría que nos dice que hay 400 empleados, yo digo pero es una barbaridad. 400 empleados en un ayuntamiento tan pequeño”, subrayó.





Natali Lebrón Azcona, vicealcaldesa de Pedro Brand, declaró: “Desconozco de la administración que lleva el alcalde porque no se me ha permitido, no se me rinden informes, no se me da participación. Sin embargo, en la Sala Capitular son frecuentes los conflictos donde los regidores le exigen a él que le dé documentaciones. Él hace la ejecución presupuestaria y no la da a conocer”.





De su lado, Amín López, dirigente comunitario de La Guáyiga, consideró que las autoridades municipales “creen que esas son empresas personales y de la familia”.





En ese sentido, es oportuno destacar las malas calificaciones que ha recibido el cabildo de parte del Sistema de Monitoreo del Ministerio de Administración Pública (SISMAP Municipal), que mide la transparencia y eficiencia en los gobiernos locales: 0% en la mayoría de los indicadores, desde la publicación de la nómina hasta la presentación de la declaración jurada de patrimonio a tiempo.





Se recuerda que, a inicios de su periodo, el empresario del transporte de carga de FENATRADO declaró una fortuna que sobrepasaba los 1,079 millones de pesos y luego dijo que se trató de un error de cálculos de su hija, quien elaboró la documentación. La fuente de estos cientos de millones de pesos se centraban principalmente en dos solares, estimando que entre ambos valían aproximadamente 1,025 millones de pesos, pero luego del error informado, depositó nuevamente su declaración jurada y el total ahora asciende a unos 41 millones de pesos.





El 24 de abril, el alcalde rindió cuentas en ocasión del primer aniversario de su gestión, sin presentar las memorias previamente al Concejo de Regidores. En esa ocasión, estimó que el Departamento de Bienestar Social, que dirige su esposa Jacqueline Santana, en violación a la ley, ejecutó inversiones por más de 21 millones de pesos.





“Nosotros, como regidores, no evaluamos una resolución dentro del Concejo transfiriendo ningún tipo de recursos a ese departamento”, expresó el regidor De La Cruz.





Por su parte, la vicealcaldesa explicó que a ella le corresponde organizar todas las iniciativas que tienen que ver con educación, salud y género desde el Ayuntamiento. “No manejo recursos, pero sí por lo menos organizar y promover cuáles son los programas que se van a implementar en el municipio por vía del 4 por ciento del presupuesto administrativo, que es ese presupuesto que maneja la esposa del alcalde hoy en día”, detalló.





Nuria Investigación Periodística solicitó una entrevista con el alcalde pero este se negó, alegando que tenía una agenda bastante ocupada. Ante esta situación y la falta de información básica de carácter público que debería figurar en la página web de la institución, Nuria Piera acudió personalmente al cabildo. Ni Wilson Paniagua ni Jacqueline Santana se encontraban allí porque estaban en una supuesta reunión, que al parecer interrumpieron, para enviar un audio al grupo de WhatsApp de sus empleados.





“Nuria Piera está en la alcaldía investigando los supuestos robos que yo he hecho al pueblo de Pedro Brand. Lamento no poder estar en esa prestigiosa noticia pero no tengo nada que ocultar. Todo está escrito ahí pero sí, como ella me está investigando a mí, quiero también que se investigue el pasado”, dijo el alcalde que condicionó la entrevista a si se investiga a las autoridades municipales que le antecedieron.





“Dijo que gastó 25 millones de pesos en obras donde hay bacheo en un municipio, pero nunca se ha bacheado ninguna de las calles”, expresó el regidor De La Cruz sobre la gestión de Wilson Paniagua.





La vicesíndica, regidores, comunitarios y munícipes coinciden en que la gestión de Wilson Paniagua ha estado fundamentada en el terror psicológico, la sugestión y la violencia.





Ana Mariola Gonell, regidora de Pedro Brand por el PRM, dijo que “él ha dicho que puede, que supuestamente, en un grupo, dijo que cuando él se vea acorralado lo que va es a pintar el Concejo de Regidores de sangre”.





Orlando Batista, miembro de la directiva de la Compañía de Transporte de Pedro Brand (COTRABRAND), denunció que también forma parte del grupo de amenazados de muerte por el alcalde.





“A él le llegó una nota de voz mía diciéndole a los choferes que teníamos que hacer una reunión y llamar a la prensa, por esa destitución que me está haciendo sin corresponderle a la compañía de Pedro Brand, porque yo no trabajo en el Ayuntamiento. Yo soy socio de esa compañía. Por ese hecho, me manda una nota en la que dice que me va a poner una tapa”, expresó.





“Él me quería destituir porque él quería beneficiar a una persona que no es gerente de la compañía y quería darle la compañía a la mala. A los empleados de él quería darle la compañía ya que no tiene tantos empleos y quería emplear a los empleados de él”, añadió.





La vicealcaldesa de Pedro Brand también interpuso una formal denuncia ante la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, que resultó en una orden de protección provisional en contra del alcalde, que lo obliga a abstenerse de intimidarla o amenazarla por cualquier medio. “Hemos elevado la queja y hemos llevado informes de la situación que pasa en el municipio de Pedro Brand. Realmente tengo que reconocer que el presidente del partido, José Ignacio Paliza, nos ha citado a la cita que ha emplazado. Yo asisto pero el alcalde no va”, declaró.





En tanto, Amín López consideró que “somos un pueblecito pequeño. Mucho dinero, muchos impuestos, muchas industrias, pero estamos subdesarrollados o atrasados en el tiempo porque nos han manejado gente sin escrúpulos. Una trayectoria municipal delincuencial completamente”.