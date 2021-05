Clínicas reducen 50% camas para la covid

La Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) admitió hoy que el aumento en la ocupación hospitalaria por coronavirus obedece a que redujeron en 50% el número de camas destinadas a atender pacientes afectados por la covid-19





El presidente de Andeclip, Rafael Mena, aseguró que tomaron la medida debido a que las infecciones “disminuyeron bastante” y no contaban con pacientes para “cubrir los gastos operacionales” de los centros médicos privados.









“La enfermedad de covid disminuyó bastante por lo que redujimos al menos el 50% de las camas debido a que hay que tener un personal trabajando solo para asistir a esos enfermos y eso conlleva un gasto muy costoso”, explicó.

El doctor Mena dijo que no tenían pacientes “ni siquiera para cubrir los gastos de mantenimiento que debemos realizar en las clínicas privadas”.





“Al reducir la cantidad de cama tanto de las Unidades de Cuidados Intensivos como de ventiladores y producirse un rebrote en estas últimas semanas, se ha dicho que las clínicas están rebotando los pacientes a hospitales públicos lo cual no es cierto”, precisó.





Argumentó que las clínicas se ven con mayor cantidad de pacientes porque se redujeron la cama “y eso es una operación aritmética elemental, no es que nos llega un paciente y le decimos váyase que no lo vamos atender… y eso no ha ocurrido ni va ocurrir”.





Dijo que por el momento los contagios por el virus “están controlados”, pero en caso de un pico estarían en disposición de volver a ampliar el número de camas en las unidades covid-19.





“Queremos asegurarle a la población que si hay de nuevo que volver a habilitar las unidades de covid con sus respectivos respiradores, nosotros estamos en la disposición de retomar esa responsabilidad”, aseveró.





Pero “hasta este momento no ha sido necesario porque más o menos las infecciones por el virus están estables; es cierto que las clínicas están llenas pero fue porque reducimos el número de cama”, añadió.





“Usted puede tener por seguro que si la situación lo amerita y nosotros vemos que la situación puede salirse de control, nosotros volvemos a empoderarnos porque por ningún concepto ni ninguna circunstancia nosotros les vamos a negar el servicio a los pacientes”, enfatizó.





El presidente de Andeclip dijo que “por el momento no son significativos los casos de contagios por coronavirus que hay activos, pero si vemos que hay un pico obviamente hay que ampliar el número de camas”.





“Sería un gasto innecesario tomar esa medida, sobre todo ahora que el gobierno está vacunando en todo el país por lo que nosotros creemos que ese aumento de contagios no va a ocurrir”, agregó.





Mena garantizó que en la Asociación Nacional de Clínicas Privadas “estamos en la mejor disposición de cooperar para contribuir a paliar una posible crisis en caso de que la situación, reitero pudiera salirse de control.”