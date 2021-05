Armada Dominicana incrementa operativos en contra de viajes ilegales en todo el litoral costero marino

En lo que va del mes de mayo la institución puso en manos de la justicia a 12 organizadores y capitanes de viajes, a quienes les fueron conocidas medidas de coerción, donde a 10 de ellos les fue impuesta prisión preventiva y a los dos 02 restantantes garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida.





Señala, además, que en este periodo de mes se han podido rescatar y detener 175 personas, 159 dominicanos y 16 haitianos, y han sido decomisadas 47 embarcaciones por estar involucradas en actividades ilícitas relacionadas a viajes ilegales.

La Comandancia General de la Armada de República Dominicana informa a través de su vocero, capitán de navío José Vásquez, que ha dispuesto un incremento del patrullaje marítimo y terrestre en todo el litoral costero marino, con la finalidad de mantener los mares y costas seguras, y evitar pérdidas de vidas humanas en el mar. Además, exhorta a los ciudadanos a no dejarse convencer y estafar de personas desaprensivas sin conciencia que no le tienen respeto a la vida humana que su único interés es el dinero, enfatizando, de no embarcarse en frágiles embarcaciones para realizar una peligrosa y temeraria travesía para ingresar de manera ilegal a Puerto Rico.