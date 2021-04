ADOCCO saluda designación de comisión para la transformación y modernización de la Policía Nacional

Santo Domingo, D. N., 6 de abril del 2021.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, saludó la designación de una comisión para la anhelada transformación de la Policía Nacional, acontecimiento reclamado por todos los sectores de la vida nacional, que se incrementó en los últimos días, luego de la ejecución de la pareja de esposos, por parte de una patrulla policial en Villa Altagracia, luego que el vehículo en el que viajaban, fuera confundido, con uno al que daban seguimiento, por la alerta ofrecida por la dotación policial de Bonao, por el supuesto robo de una motocicleta, tipo pasola, conforme declaraciones del director general de la institución del orden público.

El presidente de la organización de la sociedad civil Julio César De la Rosa Tiburcio, indicó que por la calidad de los comisionados, el presidente de la república Luis Abinader, envía una señal positiva de tener la voluntad política, que tal proceso requiere, quienes tienen la encomienda de realizar cuantas diligencias sean necesarias para que en un año podamos contar con un cuerpo policial acorde a las demandas de estos tiempos, para la seguridad ciudadana y prevención de los crímenes y delitos.

La comisión está compuesta por: Jesús Antonio Vásquez Martínez, Ministro Interior y Policía; Mercedes Pérez Ceballos, viceministra de Seguridad Preventiva; Jesús María Feliz Jiménez, Viceministro de Seguridad de interior; Víctor Ramón Castro Izquierdo, Viceministro de Control y Regulación de Armas y Municiones y Ángela Altagracia Jáquez Rodríguez, Viceministra de Seguridad Preventiva en Gobierno, mientras que los miembros provinciales son: Juan Manuel Rosario, Viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización; Fernando Nolberto Gómez, Viceministro de Convivencia Ciudadana; Víctor Rogelio Benavides Valerio, Director del Gabinete Ministerial y Elvis Lima, Director de Comunicaciones.

Los demás integrantes de la comisión son: Pedro Brache, presidente del CONEP; Elena Villeya de Paliza; Celso Juan Marranzini, presidente de la AIRD; Osvaldo Santana, director periódico El Caribe; Monseñor Francisco Ozoria; Fidel Lorenzo, ex presidente de Codue; Mu-Kien Adriana Sang, historiadora; Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra; Carlos Manuel Estrella, comunicador; Ricardo Restrepo, Enrique Betancourt, Michel Camacho, Lissette Dumit, John Huvane, Carlos Ogando Florimon Santana, Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Juan Ramírez, Bautista López García, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD; Rosalía Sosa, ex directora de Participación Ciudadana; Ricardo Nieves, José Luis Mendoza, Carolina Santana, Jorge López Hilario, Fausto Mejía, José Francisco Torres (Cuquí).

Desde ADOCCO valoramos y respaldamos la expresión de voluntad del presidente, la que quedó plasmada en sus palabras, por lo que acogemos la intención y la respaldamos "El grupo de trabajo que hoy hemos juramentado tiene la misión de hacer un análisis de la estructura policial, producir las recomendaciones de rigor para una verdadera depuración del cuerpo, y proponer todas las soluciones dentro del marco legal e institucional que estime más conveniente para la absoluta e inmediata transformación de este cuerpo policial" "No es la transformación del gobierno. Es la transformación que buscamos todos nosotros y nosotras. La de todo un país" agregando "El pueblo dominicano no espera menos, porque no merece menos. No les van a faltar recursos ni determinación por parte del gobierno ni de su presidente".

Como entidad estaremos vigilantes del anunciado proceso de modernización de nuestra Policía Nacional, dispuestos a contribuir en lo que sea necesario, para que este alcance la meta propuesta por el presidente Luis Abinader y demanda la sociedad dominicana. Termino diciendo el presidente de ADOCCO.