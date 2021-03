Viceministro de salud califica de equivocación hayan vacunado a Frank Reyes

Santo Domingo.-El Vice-ministro del Ministerio de Salud Pública doctor Fernando Ureña, calificó en el día de ayer como una equivocación el que hayan vacunado al bachatero Frank Reyes, violentando el protocolo de vacunación dispuesto por las autoridades.





."No se porque pasó, recuerdas que tenemos muchos jóvenes vacunando y quizás ellos se equivocaron, como se equivocaron con un pelotero que no voy a mencionar su nombre", expresó Ureña.





El galeno, además, hizo un llamado a la población para que lleven el protocolo dispuesto para el proceso de vacunación contra el Covid-19.





Sostuvo que tanto él como el presidente Luis Abinader, aún no se han puesto la vacuna porque deben dar el ejemplo a la población.





"Yo soy de salud y no me la he puesto porque en el Ministerio de Salud no ha llegado la vacunación", manifestó el doctor.





Afirmó que cuando llegue la vacuna a ese ministerio será el primero en ponérsela.





Frenando Ureña habló al dejar juramentado al doctor Cándido Norberto Herrera como nuevo Director de la dirección Provincial de Salud ( DPS) en la provincia Monte Plata.

