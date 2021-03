Uso de "hookah" dispara casos de tuberculosis en jóvenes

El 75 por ciento de los jóvenes que contrajeron la enfermedad diagnosticados en el hospital Santo Socorro, usó la hookah.El uso de la hookah es­tuvo presente como ele­mento común en alrede­dor 75% de jóvenes entre 18 y 30 años que dieron positivo a la prueba de tuberculosis realizada en el primer trimestre de es­te año en el hospital de Enfermedades Santo So­corro, del Distrito Nacio­nal.Así lo alertó ayer la en­cargada del Programa de Tuberculosis del Hospital Santo Socorro, la docto­ra Altagracia López, al ad­vertir sobre los daños que puede causar el uso de la pipa de agua, aunque no especificó la cantidad de casos detectados en dicho período.La advertencia fue he­cha por la profesional con motivo de conmemorarse ayer el Día Mundial de la Tuberculosis, quien recor­dó que se trata de una en­fermedad respiratoria que es contagiosa, pero que puede prevenirse toman­do las medidas de higiene, no sólo personal sino tam­bién doméstica.Los síntomasUn llamado similar a la pre­vención también fue he­cho por la encargada de la Unidad de Tuberculosis del hospital doctor Francis­co Moscoso Puello, doctora María del Carmen Corona. “Si tienes tos, catarro, fie­bre, pérdida de peso o ape­tito, sudoración excesiva y cualquier molestia que le acompañe, debe acudir al centro de salud más cerca­no”, sostuvo la especialista.Recordó que la enferme­dad se detecta mediante pruebas como Gene-xpert, Cultivo de esputo (Prueba de Sensibilidad) y de Tu­berculina (PPD) y que en medio de la pandemia del Covid-19 los pacientes sos­pechosos de tuberculosis lo son también para el coro­navirus por lo que hay que también hacerle la prueba del virus.SNS dispone de RD$88 millonesSobre el tema, el Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que recibió de la Dirección General de Pre­supuesto RD$ 88,958,065 para ser invertidos en la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de la Tuberculosis en las Re­gionales de Salud Metro­politana, Norcentral y Este, donde se presenta la mayor incidencia de casos.De acuerdo al organis­mo, en el 2019 cerca del 70% de los casos se concen­traron en once provincias, correspondiente a la Región Metropolitana con un 47%, Norcentral con 13% y la re­gión Este con un 10%.Recordó que para dar acceso a diagnóstico y tra­tamiento a los pacientes con Tuberculosis se dispo­ne de una Red de 1,670 es­tablecimientos y que se da seguimiento a 1,393 pa­cientes.