SANTO DOMINGO-Los organismos de seguridad del Estado investigan una supuesta red mafiosa que estaría cobrando entre 15 y 20 mil dólares a personas para viajar a Guatemala, y desde allí llegar a México y posteriormente cruzar por los puntos fronterizos hacia Estados Unidos, ante la avalancha de gente que aprovecha la facilidad que ofrece el gobierno estadounidense a los indocumentados centroamericanos.Según los datos ofrecidos por la Dirección General de Migración, han sido devueltos por las autoridades de Guatemala más de cincuenta dominicanos, entre ellos deportados de Estados Unidos, por no cumplir con los requisitos migratorios que exigen las autoridades de esa nación centroamericana.De acuerdo con los detalles, la alegada red de traficantes de ilegales estaría operando desde la provincia Peravia, con ramificaciones y contactos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, Doctor José Francisco Peña Gómez.Con relación a la operación de la alegada banda de traficantes de ilegales, las autoridades de la Dirección General de Migración realizan una investigación junto a organismos de seguridad del Estado para detectar a los funcionarios y empleados del organismo en el aeropuerto que pudieran que pudieran estar vinculados con la red.Según se explicó, los viajeros salen a Guatemala en vuelos regulares desde la terminal de Las Américas con pasaportes y visas de esa nación originales, pero tras su llegada en el aeropuerto de Guatemala son devueltos por no cumplir con los requisitos para ingresar a ese país.Migración de Guatemala exige a los viajeros que pretendan entrar en calidad de turistas, por lo menos llevar consigo tarjetas de crédito, dirección del hotel donde se hospedarán, boleto aéreo de regreso y una suma de unos 5 mil dólares en efectivo entre otros requisitos, que la mayoría de los pasajeros no cumplen para su entrada a esa nación.Aquellos que no cumplen con esos requisitos son devueltos a la República Dominicana, desde el mismo aeropuerto en el que llegaron a esa nación.La semana pasada arribó por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, un grupo de 8 dominicanos devueltos desde ese país, cuya entrada no se le permitió.“Estamos profundizando las investigaciones a fin de establecer si realmente esas poderosas bandas de delincuentes tienen conexiones con empleados de la institución en el aeropuerto Internacional de Las Américas,” aseguró uno de los funcionarios que investiga el caso.