Diputada Servia Iris Familia deposita proyecto de resolución solicita eliminación de cobro de diez dólares a dominicanos que lleguen al país

La Diputada del Exterior por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Servia Iris Familia, depositó el pasado viernes 26 de marzo una iniciativa legislativa en la Cámara de Diputados que busca la exclusión de los dominicanos residentes en el exterior del pago de los diez dólares que son cobrados a toda persona que ingrese en el país por tiempo limitado bajo la categoría de turista.

En su artículo único el proyecto de resolución 05386-2020-2024-CD de la Cámara de Diputado solicita al Poder Ejecutivo la eliminación del cobro de diez dólares aplicados a las tarjetas de turismo incorporadas a los pasajes aéreos y marítimos a todos los nacionales dominicanos o no en el extranjero que pisen territorio nacional

En uno de sus considerando expresa sobre el impacto económico que el monto de los diez dólares de representa para los dominicanos residentes en el extranjero y que con mucho sacrificio regresan de manera temporal al suelo quisqueyano, trayendo consigo divisas que enriquecen al pecunio nacional.

La legisladora peremeista considera que los nacionales dominicanos residentes en el exterior no pueden seguir siendo penalizados con este tipo de gravámenes y muy por el contrario deben aumentarse las facilidades para que estos se sientan motivados a regresar a su tierra de forma temporal o definitiva pero que con este tipo de comportamiento se les aleja porque no se siente respaldado por sus autoridades.

Servia Iris Familia llamó a los ministerios de Relaciones Exteriores y Turismo, a las direcciones generales de Impuestos Internos y de Migración, a crear un mecanismo viable que evite el cobro de los mencionados diez dólares o a la creación de un sistema de eliminación automática al dominicano comprar el pasaje.

La dirigente peremeista y legisladora convocó a sus colegas, tanto de la Camara de Diputados como del Senado de la República a respaldar su proyecto de resolución por entender que de alguna manera se debe iniciar a beneficiar a los dominicanos en el exterior que tanto aportan a la economía nacional y recordó la frase de que: “los dominicanos en el exterior somos muchos y merecemos más”.

“Yo estoy comprometida y compelida a realizar una gestión legislativa en pro del bienestar y desarrollo del pueblo dominicano, pero en especial de esa población dominicana residente en la circunscripción no. 1 del exterior que depositó su confianza en nosotros y mis intenciones claras son de no fallarle porque no llegamos a esta posición para lucrarnos económicamente, llegamos para servirle al país y, con Dios por delante, espero que nuestro gobierno nos permita cumplir con lo que nos hemos trazado”, finalizó diciendo la ingeniera agrónomo y legisladora Servia Iris Familia.