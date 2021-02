Periodista Vargavila Riverón alerta al presidente Abinader sobre conspiración de empleados peledeistas para dañar Gobierno

El comunicador hizo referencia al caso del ingeniero Leonardo Faña, suspendido de la dirección del Instituto Agrario Dominicano (IAD), tras ser acusado injustamente de alegada agresión sexual por parte de una señora ligada al Partido de la Liberación Dominicana, así como otros casos de funcionarios.





De igual manera, Riverón recordó que en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional “todavía quedan muchos oficiales activos, leales al peledeísmo y al Danilismo, afirmando que deben enviar esos militares para su casa, retirándolos, porque esto le podría generar una situación incómoda al Gobierno”.





El comunicador también se refirió a un supuesto audio del ex presidente Danilo Medina, un claro impulso motivador a los empleados del PLD que aún permanecen en puestos claves.





¿Que le está pasando al ministro de administración pública, Darío Castillo Lugo?, Es que no entiende la visión del presidente Luis Abinader?, Eso no puede ser, esas son burlas innecesarias y eso puede generar una situación de ingobernabilidad, quiera Dios que no suceda, ojalá! Pero hay que ponerle freno a esta situación, ya está bueno, no se puede tener en posiciones claves e importantes a connotados dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que estuvieron en la gestión pasada y siguen ahí, no se puede permitir que sigan empañando y dañando el gobierno, porque ese es el objetivo que ellos tienen”, expresó enérgicamente el periodista.





“Tiene que haber una barrida de las distintas instituciones públicas, me atrevería a jugármela aquí, a revelar al menos ocho instituciones cuyos directores departamentales desempeñaron funciones importantes en la pasada gestión del PLD, incluyendo direcciones de comunicaciones de importantes ministerios y direcciones generales, de recursos humanos y otros órganos que son miembros y dirigentes activos del partido morado, fueron premiados con otras posiciones, en tanto más del 60% de los perremeístas están fuera del gobierno por lo que no entiendo qué está pasando”, agregó Vargavila.

El joven periodista y asesor de comunicaciones estratégicas reconoció que aunque existe una crisis sanitaria, económica y financiera de amplias dimensiones, es conveniente cancelar a reconocidos peledeistas y nombrar a perremeistas confiables, para seguir materializando el cambio que impulsa el presidente Abinader.

Santo Domingo,R.D.-El destacado periodista, Vargavila Riveron, productor y conductor del programa “Dímelo Noticias” a través de la plataforma digital “Dímelo TV”, alertó al presidente Luis Abinader sobre algunas conspiraciones de empleados peledeistas dentro del gobierno.