No hay aumento por ahora para profesores de la UASD, dice rectora Emma Polanco

“No puedo hacerlo”: dice rectora de la UASD sobre un aumento salarial mayor a un 5 por ciento





A más de una semana del paro de docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Emma Polanco, rectora de la academia mantiene su propuesta de aumento salarial de un 5 por ciento para los maestros.





“¿Qué es lo que entienden?, que yo cierre la universidad y les de lo que piden que es un 40 por ciento, casi la mitad de un presupuesto para un año, no puedo hacerlo son 4 mil millones el aumento que ellos piden”, expresó Polanco a Listín Diario.





“Yo le he hecho la oferta de un cinco por ciento que equivale a 35 millones mensuales, no es tan fácil porque este año no hemos tenido presupuesto”, sostuvo la rectora haciendo un llamado de concientización a los docentes.





Aunque la rectora ve positivo al aumento salarial, se rehúsa a que sea mayor de un 5 por ciento ya que el mismo se sacaría de algunas exoneraciones que la universidad se está reservando en la modalidad virtual.





“Este equipo ha hecho un informe financiero y el 5 por ciento se va a sacar de los viajes de los profesores y del comedor universitario de los alumnos que no están comiendo ahora”, señaló.





La propuesta del aumento del 5 por ciento contempla el retiro del “bono virtual” que tiene un monto de 9 mil pesos mensuales a cada docente, medida a la que se opone la Federación de Profesores Universitarios.





Referente al tema, la rectora dijo que la universidad no puede mantener los dos beneficios.





Ignoran paro





El 91.83 por ciento de los estudiantes están recibiendo su docencia, mientras que el 70 por ciento de los profesores impartiendo docencia rechazando el paro que convocó su gremio, según datos suministrados por la universidad.