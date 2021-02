José Laluz dice el PLD debe llamarse el Colmado de Danilo

Laluz dijo que el PLD está secuestrado y quieren hacer lo que diga Danilo Medina.«Donde tú te graduaste de peledeista, yo me gradué mi hermano de peledista, el problema no es ese mi hermano, el PLD está secuestrado, ustedes no pueden hacer lo que los estatus del partido diga, sino lo que diga Danilo, yo no puedo estar en una organización así», expresó Laluz.Igualmente Laluz manifestó que no hay tal renovación partidaria, sino que se están eligiendo personas afines a Medina para puestos claves como la secretaría general, en donde el exmandtario mantendría el control.Laluz se quejó que el expartido gobernante no reconoce las causas por las sufrió varias derrotas electorales el año pasado, y no obstante decidió hacer un proceso electoral donde no se ven tales garantías de una renovación real.«No quieren que el partido analice el por qué perdimos, por qué nos creen corruptos. Ser peledeísta hoy día es cómo llevar una cruz pesada y no quieren que analicemos las causas de eso, porque nos les conviene», agregó el exdiputado Laluz.José Laluz siguió con sus reclamos a través de la red social Twitter. En donde publicó y respondió en la esta red social.