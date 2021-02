Hay nueve diputados dueños de bancas de apuestas y muy millonarios

Al menos nueve diputados actuales son, al mismo tiempo, prósperos empresarios de bancas de loterías, algunos con fortunas de cientos de millones de pesos. En una revisión de sus declaraciones juradas de bienes entregadas en la Cámara de Cuentas, se puede verificar que estos legisladores reciben altas sumas como ganancias del negocio de las apuestas, mientras conforman comisiones de cultura, educación y deporte en la cámara baja.





Uno de ellos es el diputado de La Romana por la Fuerza del Pueblo (FP) y miembro de la Comisión Permanente de Juventud, Eduard Espiritusanto Castillo. Es propietario del Consorcio de Bancas Eduard, valorado en su declaración jurada de bienes en 94.4 millones de pesos y del que informó recibir ganancias anuales por 8.4 millones de pesos.









Diputado Eduard Espiritusanto Castillo.





Espiritusanto llama la atención por su cuantiosa fortuna, no solamente en bancas de lotería. Tiene 28 cuentas de ahorro con unos 30.9 millones de pesos, cuentas en dólares que alcanzan los 53 millones de pesos y el equivalente en euros a 14 millones de pesos.









También reportó 45 millones de pesos en cabezas de ganado, cuentas por cobrar de 55.6 millones de pesos, casi 9 millones de pesos en vehículos y cerca de medio millón de pesos en inversiones en distintas empresas.





Si a sus activos se restan los 2.5 millones de pesos que registró como pendiente a pagar de un préstamo, su patrimonio asciende a los 401.4 millones de pesos.









Diputado Domingo Eusebio de León Mascaro.





Domingo Eusebio de León Mascaro, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tiene 2 millones de pesos invertidos en 340 sucursales de bancas La Solución, que le reportan ganancias mensuales por 2 millones de pesos. También tiene 850 mil pesos invertidos en Loteka SRL.





Es propietario de la ferretería de Blocks de León, con una inversión de 360 mil pesos, que le dan utilidades mensuales por 100 mil pesos. Sus apartamentos, edificios, solares y locales comerciales valen 41.2 millones, y tiene depósitos bancarios por 11 millones de pesos.





De León forma parte de la Comisión Permanente de Economía, Planificación y Desarrollo.









Diputado Juan Carlos Echavarría Milané





El diputado del PLD, Juan Carlos Echavarría Milané, es propietario del consorcio de Bancas Joselito, con ganancias anuales de 34.7 millones de pesos. Al momento de elaborar su declaración de patrimonio, este legislador tenía 212.9 millones de pesos invertidos en Negosur; 20.3 millones en Jurimarpex EIRL y 14 mil dólares en Fixtil Corporation (unos 811 mil pesos a la tasa actual).





Echavarría Milané reportó que su capital invertido en el consorcio de bancas es de 100 mil pesos y tiene dos certificados de inversión en un banco comercial a nombre de esa empresa por 4.5 millones de pesos.





Junto a otros certificados personales, acumula depósitos en bancos por 40.7 millones de pesos y 11 mil 590 dólares (671,640 pesos dominicanos). Adicionalmente, declaró tres locales comerciales y un apartamento por valor total de 43.3 millones de pesos.





Su fortuna total ronda los 320 millones de pesos.





Echavarría Milané es parte de la Comisión Permanente de Deportes, Educación Física y Recreación.





Diputado Carlos José Gil Rodríguez





Carlos José Gil Rodríguez del PLD, diputado de Santo Domingo Este, es propietario del consorcio de bancas La Dinámica. En su declaración jurada no aparece el valor de su inversión ni la suma de sus ganancias procedentes de las bancas de apuestas.





Declaró edificios, apartamentos y solares con un costo total de 28.6 millones, y cuentas de ahorro, en conjunto con su cónyuge, por 61.3 millones de pesos. Los vehículos de la pareja tienen un costo de 11.4 millones, según el documento colgado en la página de la Cámara de Cuentas.





Gil Rodríguez preside la Comisión Permanente de Modernización y Reformas y es parte de la Comisión Permanente de Seguridad Social.









Diputado Manuel Miguel Florián Terrero





En Barahona, el diputado Manuel Miguel Florián Terrero, del PRM, se declaró como presidente del Consorcio de Bancas Los Mellizos, pero no precisó el valor de su inversión ni sus ganancias producto de ella. Tiene ahorros y certificados financieros a largo plazo en bancos por 61.3 millones y 20.7 millones en propiedades.





Es miembro de la Comisión Permanente de Industria y Comercio.





Florián Terrero fue uno de los dos diputados del PRM que el Tribunal Superior Electoral ordenó proclamar, tras anular la elección de sus contrincantes del PLD. En ambos casos, la corte acogió recursos en los que se comprobaron irregularidades en las actas de votación y se procedió a otorgar la curul a los segundos más votados.









Diputado Melvin Alexis Lara Melo.





Las bancas Alex Lara son propiedad del diputado de Santo Domingo por el PRM, Melvin Alexis Lara Melo. Según su declaración jurada de bienes, su capital invertido es de 24 millones de pesos y recibe 350 mil pesos mensuales de ganancias.





También percibe 75 mil pesos por “comisión de ventas” en la Compra Venta Hermanos Lara. En locales comerciales, solares y un apartamento tiene 17.5 millones de pesos.





Lara Melo conforma las comisiones de Educación y de Permanente de Deportes, Educación Física y Recreación.









Diputado Orlando Antonio Martínez Peña





El diputado por segundo período de la provincia Monseñor Nouel por el PRM, Orlando Antonio Martínez Peña, es propietario de Bancas OM y miembro de las comisiones de Cámara de Cuentas y de Industria y Comercio.





Tiene inversiones en seis empresas distintas, entre ellas Bancas OM y Loterías Dominicanas (Lotedom). Declaró que su capital invertido en Bancas OM es de 2 mil pesos, pero de ella recibe ganancias de 100 mil pesos mensualmente.





Su patrimonio también cuenta con locales, solares y residencias valoradas en 35.9 millones de pesos, así como 21 cuentas de ahorro conjuntas con su esposa en moneda local y dólares cuya suma alcanza los 46.7 millones de pesos.





Sus dos vehículos tienen un valor de 12.2 millones de pesos, entre ellos, un carro deportivo Porsche, modelo 911.









Diputado Alexander Javier Cuevas.





Alexander Javier Cuevas es propietario de las bancas de Lotería Alex Sport y diputado por Santo Domingo en el PRM. De ahí recibe beneficios mensuales de 300 mil pesos. Tiene cerca de un millón de pesos en pollos y guineas y 14.7 millones en dos residencias y un solar.





Javier Cuevas participa en las comisiones de Derechos Humanos, de Desarrollo Humano y de Deportes, Educación Física y Recreación.









Frank Junior Guerrero Mateo no es propietario de bancas de loterías, pero su esposa trabajaba en un consorcio del que percibía un salario de 45 mil pesos al momento de su declaración. El representante de San Cristóbal por el PRM aclaró que al presente su pareja ya no desempeña este trabajo por lo que no tiene vínculos con ese sector.





Es larga la lista de los diputados, senadores, alcaldes y regidores que lograron puestos de elección popular tras una carrera exitosa en el negocio de las bancas de apuestas que ya abandonaron sus posiciones.





El exdiputado de Santo Domingo, Virgilio Merán Valenzuela, es propietario de cientos de bancas Virgilio y Virgilio Sport.





En cuanto a senadores, el más sobresaliente es Antonio de Jesús Cruz Torres, legislador por Santiago Rodríguez durante 14 años. En el listado de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, aparecen unos 559 puntos distribuidos en todo el país de Bancas de Lotería Nacional Antonio Cruz y Bancas Antonio Cruz.