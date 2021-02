Extraen más de 50 imanes del estómago de un niño que los ingirió para averiguar si podía volverse magnético

Las lesiones internas provocadas por la ingesta provocaron que el menor presentara vómitos durante diez días, en los que no pudo ni comer ni ir al baño.

Rhiley Morrison, un niño británico de 12 años diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y autismo, fue operado de emergencia en un hospital de la ciudad inglesa de Mánchester para extraerle del estómago más de medio centenar de pequeñas bolas imantadas que se tragó como parte de un 'experimento' para comprobar si era capaz de volverse magnético.

Sin embargo, cerca de cuatro días después de la segunda ingesta, el niño se preocupó al percatarse que aún no había defecado las bolas y le dijo a su madre que se había tragado dos "por accidente", por lo que fue llevado a un hospital para ser atendido.

Rhiley was in hospital for 16 days as doctors feared the magnets would burn his insides. https://t.co/Id0lqtBBsD — LADbible (@ladbible) February 8, 2021