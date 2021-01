“Vicente García: “quiero encontrar un lugar de reflexión a través de la música”

Al ser entrevistado por Laura Natalia Castellanos en el podcast Gente Brava, Vicente García compartió lo que prepara para próximas producciones musicales,

Expresó que, así como le ha pasado a muchos, a él también le ha cambiado la pandemia, “de cierta forma, aunque sí tendré música dominicana ya no quiero que esa sea la bandera de lo que hago sino que, "yo hago música": música que te haga sentir bien, que puedas escuchar con tu familia, con tu hijo, con tu hermano; que edifique la mente.”

En la entrevista, García compartió detalles de su proceso creativo, historias sobre sus inicios en la música, la influencia de Juan Luis Guerra, lecciones aprendidas a través de las colaboraciones con otros artistas en especial, con Eduardo Cabra (Visitante), quien produjo sus álbumes “A la Mar” y “Candela” y co-creó Trending Tropics; cómo ve la música, y expresó en ese sentido que, la música que se considera “bonita” es la que está pulida, “la que está afinada, correcta. Pero a veces hay cosas que dan un poco de resistencia pero que transforman, es el caso del folclore.”

En la parte final del episodio, García comparte un último consejo que podría darle a los jóvenes que quieren incursionar en la música y dijo, “es el cliché de hacer lo que uno ama, ahí no hay de otra, es que así es que la gente lo recibe. Si tú lo haces con ese amor, ese amor es lo que llega, no es la letra, no es la música, todo eso son simbolismos, importantes para que llegue el mensaje, pero eso es lo que ayuda a modular ese sentimiento sincero.”

Gente Brava es un podcast dominicano que en junio del año 2020 cumplió su primer aniversario. Freddy Ginebra, Tony Almont, Nashla Bogaert, José María Cabral, Xiomara Fortuna y Rafael de los Santos (‘Poteleche’) son algunos de los invitados que conversan en su primera temporada. El podcast y la entrevista están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y en las redes sociales, @gentebrava.rd y www.gentebravard.com.