Guinness no certifica hazaña de Carlos Silver en su tercer intento

Santo Domingo.– Guinness World Records no certificó la hazaña del cantante dominicano Carlos Silver en su tercer intento de ser la persona en durar más días cantando.La información la ofreció Amy Taveras Productions, empresa que realizó el evento “Dominicana Rompe”. Carlos Silver estuvo cantando más de 105 horas para romper el récord de canto más largo del mundo, no fue certificado por Guinness World Records, decisión basada en sus criterios y reglamentos.“Carlos pudo finalizar la hazaña gracias al esfuerzo sobrehumano que realizó, por tal razón es reconocido por la nación y el mundo como ganador, a pesar de no ser certificado, Carlos Silver es un orgullo para nuestro país, este magno evento fue un regalo de navidad para nuestra República Dominicana” expresa en un comunicado de prensa.La empresa aprovechó la solidaridad y apoyo recibido por el pueblo dominicano y de la comunidad internacional. Agradeció además al Canal MITV, al Grupo I3C, al equipo de médicos del Dr. Cruz Jiminián, al Grupo Telemicro, a la Presidencia de la República, al Ayuntamiento del Distrito Nacional y a los Comedores Económicos.La información la ofreció el productor musical Santiago Matias en sus redes sociales.