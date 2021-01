Fulcar: “Nadie obtendrá un título de bachiller si no sabe el Himno Nacional completo”

Instituto Duartiano advierte instituciones no usan correctamente los símbolos patrios



Minerd incluirá en cátedras ciudadanas pensamiento, vida y obra de Duarte; UASD le rinde homenaje

El Ministerio de Educación dio a conocer que incluirá en las cátedras ciudadanas que transmite como parte de la educación a distancia, la promoción del pensamiento, vida y obra del fundador de la Patria, Juan Pablo Duarte.



El ministro de Educación, Roberto Fulcar, informó que constituye un requisito del nuevo perfil de bachiller que se sepa completo el Himno Nacional y los símbolos patrios.



“Nadie obtendrá un título de bachiller en la República Dominicana” si no reúne con esos requisitos, afirmó.



El funcionario dio a conocer la medida durante un acto para firma de un convenio entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Instituto Duartiano, al conmemorarse este martes el natalicio del patricio.



Sobre el convenio dijo que consolida una alianza estratégica entre ambas instituciones que, a su entender, dará resultados en todo el país.



Se trata de una iniciativa que forma parte del acuerdo de cooperación institucional rubricado con esos propósitos entre el Minerd, representado por Fulcar y el Instituto Duartiano, representado por Wilson Gómez.



Al respecto, el titular de Educación, Roberto Fulcar, dijo que lo más justo, digno y noble que puede hacerle una nación es rendirle un tributo eterno a quien fomentó los cimientos de sus ideales y protección.



Reconoció los roles de patricio y maestro, de Juan Pablo Duarte, a quien consideró fue sin dudas el primer gran maestro del país.



Fulcar dijo que cada escuela de la República Dominicana deberá convertirse “en un laboratorio donde nazca, florezca todos los días el amor patrio, las preferencias y el respeto por nuestros fundadores”.



Agradeció al presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, por su gran empeño en la creación de las Cátedras Ciudadanas enfocadas a promover los valores del Padre de la Patria.



Dijo que el acuerdo ya es un hecho porque los estudiantes preuniversitarios recibirán durante las transmisiones de las clases a distancia, seis cátedras ciudadanas sobre Duarte.



En tanto, el presidente del Instituto Duartiano, el también juez del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez, destacó los esfuerzos del Minerd en promover el pensamiento, los valores y la trayectoria del patricio Juan Pablo Duarte.



“No hay forma de concebir que en el país haya una mejor ciudadanía sin la formación cívica del pueblo. Esos niños de hoy son los profesionales del mañana, son los militares, son los maestros...”, analizó.



Para él sólo con la educación se puede contribuir a fomentar una ciudadanía responsable y como consecuencia disminuir la delincuencia, la criminalidad y la violencia, entre otros males sociales.



UASD rinde tributo a Duarte



Mientras, que como parte de las actividades con motivo del 208 aniversario de su natalicio, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) rindió tributo al forjador de la nacionalidad dominicana al depositar una ofrenda en el Altar de la Patria.



Durante el homenaje, asistieron autoridades, profesores y empleados de la Universidad Primada de América.



La rectora de la academia, Emma Polanco, estuvo representada por el vicerrector de Investigación y Postgrado, Mauro Canario Lorenzo, quien definió a Duarte como el ícono de la transparencia y la honestidad del Estado dominicano.



Símbolos patrios



Por otro, lado el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, advirtió que todavía existen algunas instituciones que no usan correctamente los símbolos patrios.



Señaló que, en el Altar de la Patria, en el Panteón Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Campus Universitario de la UASD aún no utilizan el escudo oficial de la República Dominicana.



También, destacó que con frecuencia se invierten los colores del Escudo Nacional, lo que considera preocupante.



Indicó que el Instituto Duartiano ha insistido en impulsar una campaña para que esos errores sean corregidos.



Destacó que se han registrado avances en el país con respecto al uso correcto de los símbolos patrios, entre los que citó que después de 90 años, por primera vez un presidente se haya juramentado con el escudo correcto.

