Director General de Presupuesto: gobierno dominicano busca construir una sociedad más humana con respuestas a tratar de mitigar los efectos de la pandemia

SANTO DOMINGO, R. D.- El director general de Presupuesto, el economista José Rijo Presbot, aseguró ayer que el sentimiento del gobierno dominicano con relación a la economía del año 2021, está concebido fundamentalmente en construir una sociedad más humana con respuestas a tratar de mitigar lo que es la pandemia porque la situación de ansiedad, que mucha veces genera, tiene que ser corregida a partir de voluntad política.

Añadió que se pudo demostrar que el gobierno hizo un gran esfuerzo por reducir el déficit fiscal del año 2020 para entrar al año 2021 con un poquito más de holgura desde el punto de vista de aplicación de política pública que vayan en la solución de los problemas .

Advirtió que la restricción del gasto y despilfarro que no van en beneficio de la sociedad, es parte del control que van a tener en el presente año porque ya lo tienen identificado, saben cómo lo van a tratar y eso le va a permitir mantener a “FASE”, que no estaba contemplado continuarlo y se mantendrá hasta abril, al igual que “Quédate en Casa” y algo que la gente no ha visualizado, es el ahorro que realizaron el año pasado que permitió quitar algo histórico como es que los ayuntamiento tenían que recurrir a tomar prestado para pagar el salario 13, y se le aportó 500 millones de pesos para que no se endeudaran, con el compromiso de retener a partir de este mes de enero la 12ava parte de los salarios para que en diciembre no tengan que buscar ese dinero.

Aprovechó para llamar a los gobiernos locales, tanto municipios y distritos municipales, que la Ley de Presupuesto de este año, contempla que si estos al día 15 de cada mes no reportan los presupuestos aprobados por sus concejos, se le retendrá la transferencia que le corresponde porque es una obligación de acuerdo a la Ley Orgánica de Presupuesto y a la misma Ley de los Ayuntamientos y el Distrito Nacional.

Explicó que por el lado de los gastos se ha establecido una norma para el presente año con un valor extraordinario. Hasta el año 2011, lo que se denominaba como Disminución de Cuenta por Pagar apenas eran unos mil millones de pesos que era básicamente de sentencias condenatorias, el pasado año terminaron con 48 mil millones de pesos de disminución de Cuentas por Pagar. En el 2019, el gobierno pasado pago 66 mil millones de pesos y esa disminución de Cuenta por Pagar, lo que no fue más que un mecanismo de corrupción porque era la forma de hacer contrato sin tener apropiación de fondos y se transferían para el año siguiente como un gasto pero no se registraba como tal sino como disminución de Cuenta por Pagar.

Advirtió que en el presente gobierno el funcionario que produzca acuerdo transaccional, que genere deuda administrativa por no tener la certificación de apropiación de fondo, lo va a tener que pagar con su patrimonio, lo cual está establecido por Ley 237 de presupuesto del año 2021. Eso es un mecanismo de control enorme que ahorrara enormes compromisos futuros.

Explicó que ahora ninguna contratación puede hacerse si previamente no tiene la certificación de apropiación de fondo, señalando que hubieron licitaciones que se presentaron que por no llenar todas la rigurosidad que establece la Ley de Compras, tuvieron que rehacerse y colocarse de nuevo, asegurando que no pagan ni incorporan ningún proyecto de inversión que no esté valorado, que no tenga el Código SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública), que no existe la posibilidad de hacer un proyecto o contratar una obra si no tiene ese proceso del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

Rijo Presbot también se preguntó qué pasa con la Estrategia Nacional de Desarrollo, una ley que establecía que a partir del 1ro de enero del 2015 debió de tenerse los pactos Educativo, Eléctrico y el Fiscal, recordando que el pacto Fiscal no se hizo en el 2015 porque afectaba al proyecto reeleccionista de Danilo Medina y prefirieron violar la ley que enfrentar la realidad necesaria de ajustar y que la carga impositiva no cayera con tanto peso sobre el que menos tiene.

Anunció que en el Consejo Económico y Social se discutirán todas las posibilidades para buscar todas las medidas económicas, pero que ningún sector quiere verse afectado por los impuestos.

El pacto fiscal conlleva primero la racionalización del gasto por lo que se le está demostrando a la población que con poco se puede hacer mucho. Esa racionalización tiene que venir de una revisión profunda de todo el Sistema Tributario Dominicano. Para poder disminuir el déficits necesariamente se tiene que hacer el Pacto Fiscal para aplicarse en el presupuesto de 2022.

Aseveró que para la primera semana de junio el presidente Abinader tiene que convocar al Consejo de Ministro para discutir la política presupuestaria, lo que no se había realizado nunca, pero que sin embargo el presidente de la república, tanto para el Proyecto de Modificación como para el Proyecto de Ley del Presupuesto del 2021, convocó previamente al consejo de ministro

Nóminas Irreales

El Director General de Presupuesto denunció que las nóminas que se presentaban en los portales no eran las nóminas reales y se encontró una gran distorsión por la discrecionalidad con que se manejaba el Estado, partiendo de esa realidad se ha producido una actualización de la escala salarial para tener mejores servidores públicos, que tenga un mejor clima laboral y que puedan aportar de acuerdo a sus capacidades, que puedan seguir desarrollándose y que puedan tener esperanza de seguir creciendo en la administración pública.