Designación de Marte Martínez en el Consejo Nacional de Drogas causa indignación en las redes sociales

Santo Domingo.- Ha causado indignación entre los usuarios de las redes sociales la designación del exjefe de la Policía Nacional, Jaime Marte Martínez, como presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND).Tras el anuncio ofrecido ayer por el Poder Ejecutivo, los cibernautas recordaron que en el año 2004 el general retirado encabezaba con 15 vehículos la lista de los generales y coroneles, que tenían asignados y usufructuaban los vehículos robados y luego recuperados por la uniformada y que no eran devueltos a sus legítimos dueños.“Designan a Gral. retirado Jaime Marte Martínez frente al Consejo Nacional de Drogas, ¿no es el mismo del lio de ‘tomar prestados’ los carros robados durante su jefatura?”, cuestionó el doctor Rafael Pérez Canela, a través de su Twitter @RafaelPerezCan2.De su lado, el usuario @DomingoReyeslv1consideró que la oposición en este gobierno va suave. “El mismo gobierno, sin necesidad, todos los días ayuda a la oposición. ¿Jaime Marte Martínez (sonrisa), designado en una función pública? Después no digan”, escribió en la misma plataforma.Mientras que el productor de televisión Arturo Concepción (@ARTHURCONCEPCI) buscaba entre los usuarios Twitter quién le explique para qué sirve realmente el Consejo Nacional de Drogas. Detalló que esa institución cuenta con 191 empleados en nómina, sin saber para qué. Asimismo, recordó que Marte Martínez ya fue jefe de la Policía, cuestionado y acusado de muchas irregularidades“¿Luis Abinader conocerá ese expediente?”, se preguntó.1 de 5En tanto que, la cuenta Imágenes Dominicanas (@idominicanas) recomendó dejar quieto esos vehículos robados por lo que fue sometido (y descargado) Marte Martínez, “que eso destapará entonces a muchas personalidades e "influencers" que tenían de esos lujosos carros”.También el usuario @yodymejia consideró que el jefe de Estado cometió un error con esa designación y advirtió: “se están ganando solo gobernar 4 años”.@GustavoOV84, estudiante de Derecho, entiende que si el presidente Abinader realmente quiere hacer las cosas bien, no debió nombrar “a un personaje tan desacreditado como Jaime Marte Martínez”.La designación de Marte Martínez, quien fue ex jefe de la Policía Nacional se produce mediante el decreto 739-20.Marte Martínez, fue jefe de la Policía Nacional durante la gestión gubernamental de Hipólito Mejía en el 2002, durando dos años en el cargo, sustituyendo a Pedro de Jesús Candelier.Dentro del Partido Revolucionario Moderno, Jaime Marte Martínez, fungió como director de Equipo y Transporte.